Nächste Bewährungsprobe für Tündern: "Wollen wenigstens einen Punkt"

– Foto: Reinhard Rehkamp

Nur drei Tage nach dem bitteren 0:5 bei STK Eilvese muss der HSC BW Schwalbe Tündern erneut auswärts ran – und erneut gegen ein Spitzenteam. Am Dienstagabend gastiert die Mannschaft von Rik Balk und René Hau beim Tabellenfünften TSV Krähenwinkel/Kaltenweide.

Die Gastgeber sind stark in die Saison gestartet und haben vier ihrer fünf Partien gewonnen. Zuletzt siegte das Team souverän mit 4:0 beim SV Bruchhausen-Vilsen. „Krähenwinkel ist gut in die neue Saison gestartet und ist eine spielstarke Mannschaft“, warnt Tünderns Co-Trainer René Hau. Er weiß, dass es in der Vergangenheit wenig zu holen gab: „Gerade in Krähenwinkel haben wir nicht gut ausgesehen.“ Dennoch will Tündern nicht im Vorfeld die Punkte abschreiben. „Wir wollen es besser machen als zuletzt in Eilvese und werden versuchen, wenigstens einen Punkt zu entführen“, so Hau.

Offensiv weiter harmlos – nur fünf Saisontore Tündern rangiert mit drei Punkten auf Platz sechzehn und hat derzeit die schwächste Tordifferenz der Liga (5:23). Besonders in der Offensive drückt der Schuh. Nach dem beachtlichen Auftritt gegen Hemmingen (0:2) enttäuschte das Team beim 0:5 in Eilvese vor allem im zweiten Durchgang.