Nächste Bayernliga-Generation: Neumarkt bindet Talente

Nach der erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte mit einem starken dritten Tabellenplatz in der Bayernliga Nord, laufen beim ASV Neumarkt die Planungen für die kommende Spielzeit bereits auf Hochtouren. Ein wichtiger Baustein der Kaderplanung: Drei weitere Talente aus der eigenen U19 werden fest an die erste Mannschaft herangeführt. Namentlich sind das Tim Brandl, Kilian Gruber und Guszpit Maksymilian. Die Oberpfälzer bauen also weiterhin auf die eigene Nachwuchsarbeit und setzen somit ihren eingeschlagenen Weg fort.
Die sportliche Leitung um Stefan Pröpster und Benedikt Thier zeigt sich erfreut über die nächste Generation an Eigengewächsen: „Wir freuen uns sehr, erneut drei talentierte Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs weiterentwickeln zu dürfen. Dieser Weg ist ein wichtiger Bestandteil unserer Philosophie. Die Jungs bringen viel Qualität, Ehrgeiz und Entwicklungspotenzial mit“, unterstreicht das Funktionärsduo. Die Talente in die „Erste“ einzubauen und sie an die Anforderungen der Herren-Bayernliga heranzuführen, wird mitunter Aufgabe von Drilon Asani sein. Der 31-Jährige steigt beim ASV zur neuen Saison ja vom Co- zum Cheftrainer auf.
Tim Brandl trägt bereits seit sieben Jahren das Trikot der sogenannten „Jungadler“ und gilt als echtes regionales Eigengewächs. Der junge Mittelfeldspieler hat in den vergangenen Jahren eine starke Entwicklung genommen und bringt weiterhin großes Potenzial mit. Im Verein ist man überzeugt, dass er in den kommenden Jahren seinen Teil dazu beitragen kann, die positive Entwicklung der ersten Mannschaft weiter voranzutreiben.