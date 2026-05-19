Nächste Bayernliga-Generation: Neumarkt bindet Talente Der Dritte der abgelaufenen Bayernliga-Saison zieht die nächsten drei U19-Talente aus dem eigenen „Stall“ hoch von Florian Würthele · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Der neue Cheftrainer Drilon Asani (links) und Sportlicher Leiter Stefan Pröpster (rechts) rahmen die drei Youngsters (von links) Maksymilian Guszpit, Kilian Gruber und Tim Brandl ein. – Foto: Benedikt Thier

Nach der erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte mit einem starken dritten Tabellenplatz in der Bayernliga Nord, laufen beim ASV Neumarkt die Planungen für die kommende Spielzeit bereits auf Hochtouren. Ein wichtiger Baustein der Kaderplanung: Drei weitere Talente aus der eigenen U19 werden fest an die erste Mannschaft herangeführt. Namentlich sind das Tim Brandl, Kilian Gruber und Guszpit Maksymilian. Die Oberpfälzer bauen also weiterhin auf die eigene Nachwuchsarbeit und setzen somit ihren eingeschlagenen Weg fort.

Die sportliche Leitung um Stefan Pröpster und Benedikt Thier zeigt sich erfreut über die nächste Generation an Eigengewächsen: „Wir freuen uns sehr, erneut drei talentierte Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs weiterentwickeln zu dürfen. Dieser Weg ist ein wichtiger Bestandteil unserer Philosophie. Die Jungs bringen viel Qualität, Ehrgeiz und Entwicklungspotenzial mit“, unterstreicht das Funktionärsduo. Die Talente in die „Erste“ einzubauen und sie an die Anforderungen der Herren-Bayernliga heranzuführen, wird mitunter Aufgabe von Drilon Asani sein. Der 31-Jährige steigt beim ASV zur neuen Saison ja vom Co- zum Cheftrainer auf.



Tim Brandl trägt bereits seit sieben Jahren das Trikot der sogenannten „Jungadler“ und gilt als echtes regionales Eigengewächs. Der junge Mittelfeldspieler hat in den vergangenen Jahren eine starke Entwicklung genommen und bringt weiterhin großes Potenzial mit. Im Verein ist man überzeugt, dass er in den kommenden Jahren seinen Teil dazu beitragen kann, die positive Entwicklung der ersten Mannschaft weiter voranzutreiben.





Auch Kilian Gruber gehört künftig fest zum Kader der Neumarkter Bayernliga-Mannschaft. Der Defensivspieler sammelte bereits in der Rückrunde wertvolle Einsatzminuten bei den Herren und konnte somit die ersten Erfahrungen auf höherem Niveau sammeln. Der flexibel einsetzbare Akteur möchte nun den nächsten Schritt gehen und sich dauerhaft im Herrenbereich etablieren.



Mit Guszpit Maksymilian rückt zudem ein weiterer vielversprechender Spieler auf. Der körperlich starke Defensivakteur bringt mit seiner Präsenz und Robustheit wichtige Voraussetzungen für den Herrenfußball mit. In seiner fußballerischen Ausbildung profitierte er unter anderem von seiner Zeit beim 1. FC Nürnberg, ehe er sich beim ASV zu einer festen Größe in der U19 entwickelte.









Nach einer kurzen Pause dürfen die Spieler nun noch einmal durchschnaufen, ehe am 12. Juni der Startschuss für die Vorbereitung auf die neue Bayernliga-Saison fällt. Am Deininger Weg blickt man nach einer starken Saison 25/26 jedenfalls voller Vorfreude auf die kommenden Aufgaben – mit einer Mischung aus bewährten Kräften und hungrigen jungen Talenten aus den eigenen Reihen.