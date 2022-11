Nächste ASC-Pleite 1. Kreisklasse: Altländer gehen gegen Oste/Oldendorf II mit 1:6 unter

Der ASC Cranz-Estebrügge II verabschiedet sich aus dem Meisterschaftsrennen. Eine Woche nach dem 0:5 in Wischhafen setzte es jetzt für das Hubert-Team ein 1:6 gegen den FC Oste/Oldendorf II.

Die Gastgeber hatten sich viel vorgenommen. „Es wurde einiges angesprochen und auch gut trainiert. Doch schon nach zwei Minuten waren alle guten Vorsätze dahin“, sagte ASC-Coach Sven Hubert. Till Peters gelang nach gutem FC-Pressing das 0:1. Danach fingen sich die Estebrügger, Oste/Oldendorf hatte aber mehr Spielanteile. Beim 0:2 stand Sjoerd Stuthmann völlig frei im Strafraum, der ließ sich nicht lange bitten und hämmerte den Ball volley aus zehn Metern unter die Latte. Kurz vor der Pause legte Tino Lawnitzak mit einem berechtigten Handelfmeter nach. Alles, was die Hausherren sich für die zweite Halbzeit vornahmen, war bereits nach fünf Minuten wieder über den Haufen geworfen, als Janko Buck auf 0:4 erhöhte. „Die Treffer fünf und sechs waren nur eine Frage der Zeit, da wir sehr pomadig agierten. Gegen Ende der Partie zeigten wir immerhin Moral, hatten zwei, drei gute Möglichkeiten. Oste/Oldendorf nahm völlig verdient die drei Punkte mit, vielleicht etwas zu hoch“, so Hubert. Leichtigkeit und Selbstbewusstsein aus den ersten Spielen sind dem ASC inzwischen komplett abhanden gekommen. „Wir sind auf dem Boden angekommen. Es war aber auch klar, dass wir mit der neugeformten und jungen Mannschaft auch mal Formtiefs haben. Aber wenn ein Spieler vorher 90 Minuten in der ersten Mannschaft spielt und bei uns im zweiten Durchgang mehr läuft und ackert, als einige andere Akteure, sollten die sich mal hinterfragen“, war Hubert nicht bei bester Laune. Für seinen ASC ist erstmal Pause angesagt, der FC empfängt den Deinster SV II.

Schiedsrichter: Elmar Breuer - Zuschauer:

Tore: 0:1 Till Peters (2.), 0:2 Sjoerd Stuthmann (36.), 0:3 Tino Lawnitzak (44. Handelfmeter), 0:4 Janko Buck (50.), 0:5 Tino Lawnitzak (57.), 0:6 Niclas Storm (85.), 1:6 Patrick Hanke (89.)