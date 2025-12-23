Nächste Abgänge fix: Bochum II baut Kader weiter um

Beim VfL Bochum II nimmt der personelle Umbruch in der Winterpause weiter Fahrt auf. Wenige Tage nach der bereits bekannten Leihe von Jan Nzeba-Bost zu Oberligist Rot Weiss Ahlen – darüber hatte FuPa bereits berichtet – stehen nun drei weitere Abgänge bei der U21 fest.
Wie der Klub bestätigte, haben sich Stevan Tasic (20), Keleb Nwubani (22) und Ben Heuser (21) mit den Verantwortlichen auf eine vorzeitige Vertragsauflösung verständigt. Alle drei Spieler sind damit ab sofort vereinslos, ihre sportliche Zukunft ist noch offen.
Innenverteidiger Tasic kam in der laufenden Regionalliga-West-Saison auf neun Einsätze und erzielte dabei einen Treffer. Offensivspieler Heuser blieb bei zehn Einsätzen ohne Torerfolg. Defensivmann Nwubani stand lediglich einmal über die volle Distanz auf dem Platz – am fünften Spieltag beim 1:2 gegen Borussia Dortmund II.
Bereits zuvor hatte Bochum II den 18-jährigen Mittelfeldspieler Jan Nzeba-Bost bis zum Sommer an Rot Weiss Ahlen verliehen. Der deutsch-kongolesische Nachwuchsspieler wurde unter anderem in den Nachwuchsleistungszentren von Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen ausgebildet und schaffte im Sommer den Sprung in die U21 des VfL, für die er in dieser Saison einmal in der Regionalliga eingesetzt wurde.
Angesichts der sportlich angespannten Lage – der VfL Bochum II überwintert derzeit auf einem Abstiegsplatz – deutet vieles darauf hin, dass der personelle Umbau noch nicht abgeschlossen ist.