Nächste Abgänge fix: Bochum II baut Kader weiter um

Beim VfL Bochum II nimmt der personelle Umbruch in der Winterpause weiter Fahrt auf. Wenige Tage nach der bereits bekannten Leihe von Jan Nzeba-Bost zu Oberligist Rot Weiss Ahlen – darüber hatte FuPa bereits berichtet – stehen nun drei weitere Abgänge bei der U21 fest.

Wie der Klub bestätigte, haben sich Stevan Tasic (20), Keleb Nwubani (22) und Ben Heuser (21) mit den Verantwortlichen auf eine vorzeitige Vertragsauflösung verständigt. Alle drei Spieler sind damit ab sofort vereinslos, ihre sportliche Zukunft ist noch offen.