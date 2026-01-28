Nächste Abgänge: Auch Tobias Weber & Luis Klein verlassen Bayreuth

Luis Klein hat sich nach nur einem halben Jahr in Bayreuth schon wieder verabschiedet. – Foto: MichaelOttSportfotografie







Luis Klein war erst im vergangenen Sommer vom Nordost-Regionalligisten FSV Zwickau nach Oberfranken gekommen. Als Linksaußen sollte der 22-Jährige das Offensivspiel über die Flügel ankurbeln. Wirklich überzeugen konnte der ehemalige Junioren-Nationalspieler aber nicht. Deutlich mehr nachweinen dürften die Bayreuther Fans Tobias Weber. Der 30-Jährige war vor knapp zehn Jahren im Sommer 2016 aus dem Nachwuchs des 1. FC Nürnberg zu den Schwarzgelben gekommen. Ingesamt 213 Mal kam er im vergangenen Jahrzehnt für die SpVgg zum Einsatz.



Fünf Abgänge binnen weniger Tage - damit könnte einsetzen, was viele befürchtet hatten, die es mit der Altstadt halten: Ein Dominoeffekt! Weitere Abgänge bis zum Ende der Transferperiode am kommenden Montag, den 2. Februar sind daher nicht ausgeschlossen.