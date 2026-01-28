Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Nächste Abgänge: Auch Tobias Weber & Luis Klein verlassen Bayreuth
Nach zehn Jahren sagt Weber Servus +++ Klein wechselt zur SG Barockstadt Fulda
von Mathias Willmerdinger · Heute, 10:35 Uhr · 0 Leser
Ihn werden sie vermissen im HaWaWi: Tobias Weber verabschiedet sich nach knapp zehn Jahren aus Bayreuth. – Foto: MichaelOttSportfotografie
Mit bangen Blicken verfolgen derzeit die Fans der SpVgg Bayreuth den Endspurt in Sachen Wintertransferperiode. Nach der Ankündigung, alle Spieler dürften den Verein verlassen, steht die "Oldschdod" kurzfristig vor einer ungewissen Zukunft in der Regionalliga Bayern. Wie es langfristig fußballerisch auf der Jakobshöhe weitergehen wird, kann derzeit ohnehin nicht seriös abgeschätzt werden.
Bereits vergangene Woche gab der Verein bekannt, dass Marco Stefandl, Julian Bell und Jakub Mintál die SpVgg verlassen werden. Stefandl zieht es wieder in den Norden der Republik, wo er sich erneut seinem Ex-Klub Atlas Delmenhorst angeschlossen hat. Bell ist in die Regionalliga Nordost zur BSG Chemie Leipzig gewechselt. Wohin es Jakub Mintál, Sohn von FCN-Legende Marek Mintál, zieht, ist noch unklar.
Nach den ersten drei Abgängen muss die SpVgg Bayreuth nun zwei weitere Akteure verabschieden. Die "Oldschdod" schreibt in einer Pressemitteilung: "Luis Klein wechselt zur SG Barockstadt Fulda in die Regionalliga Südwest. Tobias Weber, der der SpVgg Bayreuth insgesamt zehn Jahre angehörte, wird den Verein ebenfalls verlassen. Sein neuer Verein wird in den kommenden Tagen bekannt gegeben. Die SpVgg Bayreuth bedankt sich bei allen Spielern für ihren Einsatz und wünscht ihnen für ihre sportliche und persönliche Zukunft alles Gute."
Luis Klein hat sich nach nur einem halben Jahr in Bayreuth schon wieder verabschiedet. – Foto: MichaelOttSportfotografie
Luis Klein war erst im vergangenen Sommer vom Nordost-Regionalligisten FSV Zwickau nach Oberfranken gekommen. Als Linksaußen sollte der 22-Jährige das Offensivspiel über die Flügel ankurbeln. Wirklich überzeugen konnte der ehemalige Junioren-Nationalspieler aber nicht. Deutlich mehr nachweinen dürften die Bayreuther Fans Tobias Weber. Der 30-Jährige war vor knapp zehn Jahren im Sommer 2016 aus dem Nachwuchs des 1. FC Nürnberg zu den Schwarzgelben gekommen. Ingesamt 213 Mal kam er im vergangenen Jahrzehnt für die SpVgg zum Einsatz.
Fünf Abgänge binnen weniger Tage - damit könnte einsetzen, was viele befürchtet hatten, die es mit der Altstadt halten: Ein Dominoeffekt! Weitere Abgänge bis zum Ende der Transferperiode am kommenden Montag, den 2. Februar sind daher nicht ausgeschlossen.