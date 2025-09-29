Nackenschlag in letzter Minute: FC bezwingt Peißenberg

Der FC Wildsteig/Rottenbuch gewinnt das Spiel gegen die Gäste aus Peißenberg in Überzahl, durch einen Treffer in der 90. Minute

Es dauerte bis zur 90. Minute, ehe der Ball ein zweites Mal im Tor des TSV Peißenberg einschlug und den Sieg für den FC Wildsteig/Rottenbuch besiegelte. Dass der TSV als Schlusslicht der Kreisliga 1 ganze 76 Minuten in Unterzahl bestritt, fiel über weite Strecken der Partie überhaupt nicht auf.

„Wir haben einen super Start hingelegt und waren die ersten zehn Minuten richtig gut im Spiel, aber die frühe Rote Karte hat unsere Partie sehr verändert“, kommentierte TSV-Coach Fritz Stögbauer. „Im Endeffekt wurde es für uns ein Arbeitssieg, wobei wir über unsere Moral ins Spiel gekommen sind“, berichteten auf der Gegenseite Martin Hennebach und Hubert Jungmann.

Bereits in der zweiten Minute ging Peißenberg in Führung. Der erste Eckball des Spiels landete im Rückraum und Hannes Kunterweit schlenzte den Ball aus 16 Metern gekonnt ins linke Toreck. Peißenberg blieb weiter am Drücker. Etwas übermotiviert stieg Thomas Völkle dann mit gestrecktem Fuß gegen FC-Mann Martin Hennebach ein. Folgerichtig schickte ihn Lukas Delleske früh mit Rot vom Feld.

FC nutzt die Überlegenheit zunächst nicht

Die zahlenmäßige Überlegenheit der Heimelf machte sich jedoch nicht bemerkbar. Ein Freistoß von Florian Müller und eine Chance von Fabian Kees konnte Peißenbergs Schlussmann Thomas Höringer abwehren. Michael Gladiator zielte aus guter Position am Tor der Platzherren vorbei. „Nach meiner Kabinenpredigt wollten wir alles in die Waagschale werfen und haben eine gute Reaktion gezeigt. Die erste Halbzeit von uns war richtig schlecht, wir haben keine Lösungen kreiert“, so Hubert Jungmann.

Wildsteig/Rottenbuch startete sichtlich motiviert in die zweite Hälfte. Zwei Distanzschüsse von Tobias Schwaiger entschärfte der TSV Keeper. Den von Tizian Henn konnte er nur nach vorne abwehren. Dort stand aber der kurz vorher eingewechselte Maximilian Berchtold, der den Ball sogleich zum 1:1-Ausgleich unter die Latte schoss. Weitere Chancen von Hennebach, Hindelang, Niggl oder Kees blieben ungenutzt. Peißenbergs Dennis Mulaj zielte nach einem Konter übers Tor.

Die Erlösung kommt zur 90. Minute

Einen weiten Einwurf von Gregor Schaffer bugsierte erneut Maximilian Berchtold dann zum umjubelten 2:1-Siegtreffer ins Netz. „Ein Punkt wäre für uns heute verdient gewesen, aber dann fällt genau dem Gegner in der Schlussminute der Ball vor die Füße. Es läuft in der Saison nicht gerade für uns“, resümierte ein enttäuschter Fritz Stögbauer. „Gerade noch gut gegangen“, lautete derweil der Kommentar eines einheimischen Fans. Und das fasste die Partie aus FC-Sicht sehr treffend zusammen.