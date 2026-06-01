Nackenschlag in der Nachspielzeit bitter für FC Monheim

Erst spät musste der 1. FC Monheim den Punkt noch hergeben. – Foto: Marcel Eichholz

Durch die enge Tabellensituation an beiden Enden war es sowohl für den VfB 03 Hilden im Aufstiegskampf als auch für den 1. FC Monheim im Abstiegskampf eine wichtige Partie. Mit drei Punkten hätte der FCM den Klassenerhalt sichern können. Entsprechend erwartete man auf beiden Seiten ein intensives Spiel.

Wenig später, in der 32. Minute, dann die erste große Chance für die Gastgeber, doch Etienne Feese konnte den Abschluss nicht verwerten. Der FCM blieb jedoch mit Intensität dran. In der 35. Minute wurde eine Monheimer Ecke zunächst geklärt, der Ball landete jedoch wieder bei Kai-Robin Schneider, der ihn aber deutlich neben das Tor setzte. Ohne Treffer ging es für beide Mannschaften in die Pause.

Zu Beginn war es noch ein vorsichtiges Abtasten beider Mannschaften, doch nach rund zehn Minuten kam der FCM immer besser ins Spiel und setzte auch Akzente in der Offensive. Insgesamt blieb es jedoch zu Beginn relativ ausgeglichen. In der 25. Minute kam Talha Demir aus rund 16 Metern zum Abschluss, der gerade noch geblockt wurde. Der Ball landete bei David Galonske außen, doch der erste Kontakt war unsauber, weshalb er den Abschluss nicht noch einmal scharfmachen konnte.

Zum Start der zweiten Halbzeit war es der FCM, der besser in die Partie fand. Der Abschluss von Kameron Blaise ging nur knapp am Pfosten vorbei (51.). Der FCM merkte, dass in dieser Phase etwas drin sein könnte, und blieb offensiv weiter dran. Aleksandar Bojkovski legte den Ball zurück auf Isaac Kang, der den Abschluss aber verzog (56.).

Sangl verschießt gegen Fenzl

In der 67. Minute hieß es dann Elfmeter für den VfB aufgrund eines Fouls im Monheimer Strafraum. FCM-Keeper Luca Fenzl konnte den Schuss von Nick Sangl jedoch parieren und hielt die Null für die Gäste. Die Stimmung abseits des Platzes heizte sich danach etwas auf, und die Fans der Hildener wurden unruhiger. In der 79. Minute hatte der VfB in einer Aktion gleich mehrfach die Chance zur Führung, doch ein Lattentreffer und eine Parade von Fenzl verhinderten das 1:0 für die Gastgeber.

In der 82. Minute entschied der Unparteiische wegen eines Handspiels von Tom Meurer wieder auf Elfmeter für die Gastgeber, nahm den Pfiff jedoch im Anschluss wieder zurück. In der Endphase drehten beide Mannschaften noch einmal richtig auf. Kurz vor Schluss entschied der VfB das Spiel dann doch für sich: Feese drückte den Ball in einer unübersichtlichen Situation im Strafraum über die Linie (90.+4). Mit dem 0:1 mussten sich die Monheimer dann nach einer intensiven Schlussphase geschlagen geben.

„Wir hätten mehr verdient als diese Niederlage“

„Super bitter. Wir hätten so viel mehr verdient als diese Niederlage. Wenn du dann auf die anderen Plätze schaust – da bist du nächste Woche zum Siegen verdammt“, resümierte FCM-Trainer Dennis Ruess. Am Sonntag geht es also für den FCM am letzten Oberligaspieltag demnach um viel. Mit nur zwei Punkten Vorsprung aufden ersten Abstiegsplatz muss ein Sieg gegen Ratingen her, das noch mit Hilden um den Titel kämpft, um den Klassenerhalt in der eigenen Hand zu haben.

Ruess zeigte sich zudem unzufrieden mit den Unparteiischen: „Es war keine gute Schiedsrichterleistung. Alle 50/50-Situationen gingen gegen uns. Und wenn du dann eine aufopferungsvolle Vorstellung lieferst, die tatsächlich intensiv und leidenschaftlich war, ist das bitter. In so einem Spiel solltest du nicht so viel Einfluss nehmen, und das ist erfolgt.“