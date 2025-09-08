Nackenschlag in der Nachspielzeit

Am 6. Spieltag der KOL Kassel empfing TSV Wolfsanger II die Mannschaft von Fortuna Kassel. Auf dem Sportplatz in Wolfsanger herrschten beste Bedingungen – die Sonne schien und zahlreiche Zuschauer waren vor Ort, um ein intensives Spiel zu verfolgen. Von Beginn an zeigte Wolfsanger II eine engagierte Leistung. Defensiv stand das Team sehr stabil, ließ nur wenige Chancen der Gäste zu und schaltete immer wieder gefährlich um. Tatsächlich hatte Wolfsanger über weite Strecken mehr Torchancen als Fortuna, scheiterte jedoch mehrfach am letzten Abschluss.

In der 63. Minute nutzte Fortuna Kassel eine ihrer wenigen Möglichkeiten eiskalt: Selim Avcioglu traf zum 0:1. Wolfsanger ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und drängte weiter nach vorne. Kurz vor Schluss wurde die starke Leistung schließlich belohnt: In der 90. Minute verwandelte Justin Faulstich einen Elfmeter souverän zum verdienten 1:1. Doch Fortuna schlug noch einmal zurück. In der 92. Minute war es erneut Selim Avcioglu, der für die Gäste traf und das Spiel mit seinem zweiten Tor des Tages zum 1:2 drehte.