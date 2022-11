Nackenschlag in der Drangphase für Lörrach-Brombach Der SC Lahr besiegt den FVLB mit 3:0 und bleibt Tabellenführer

SC Lahr - FV Lörrach-Brombach 3:0 (1:0).

Es war nur ein kleiner Fehler, den sich die Lahrer erlaubt haben – und der passierte bereits vor der Verbandsliga-Partie. "SC Lahr gegen SV Lörrach-Brombach" stand auf der Titelseite des Stadionhefts. Unglücklicherweise firmiert der Kontrahent aus dem Dreiländereck jedoch als Fußball-, nicht als Sportverein. FV wäre also richtig gewesen, was man in Lahr nicht vergessen haben sollte, schließlich verbindet beide Mannschaften etwas. Nur durch den 4:2-Sieg des FVLB im Sommer 2015 beim SC Konstanz-Wollmatingen in der Relegation startete der SC Lahr in seinem Gründungsjahr in der Verbandsliga. Ein Missgeschick, über das man aus Lahrer Sicht schnell hinwegsehen kann, zumal der Mannschaft von Trainer Domenico Bologna beim 3:0 (1:0)-Erfolg während des Spiels nur wenige Fehler unterliefen. Mehr bei BZ-Plus.

SCL: Leptig; Moog, Kalt (67. Bürkle), Si. Zehnle, Lehmann; Bojang (62. Hammad), Schätzle (73. Vogel), Monga, Fries; Gallus (61. Kerellaj), Spoth. FVLB: Klein; D. Pinke (76. M. Pinke), Leisinger, Binkert, Rümmele, Radulovic (79. El-Ghazi), Böhler, Muslic (71. Rohdenburg), Komljenovic, Zamorano, D’Agostino. (46. Meier). Tore: 1:0 Bojang (21.), 2:0 Spoth (57.), 3:0 Fries (87.). SR: B. Fleig (Brigachtal). ZS: 100.





SV Linx - FC 08 Villingen II 2:1 (0:1).

Der FC 08 Villingen II hat auch beim Oberliga-Absteiger SV Linx einen Punktgewinn verpasst. Damit sind die Villinger in der Fußball-Verbandsliga jetzt seit vier Spielen ohne Sieg und kassierten bereits die dritte Niederlage in Folge.

Dass die Nullachter am Ende erneut ohne Punkte dastanden, war aus Sicht der Gäste einer Verkettung an Umständen geschuldet: Die eigene spielerische Überlegenheit konnten die Schwarz-Weißen nicht zu einem zweiten Treffer nutzen. Zudem fällte der Schiedsrichter nach der Pause etliche Entscheidungen gegen die Gäste, die sehr strittig waren. Noch zu Beginn hatte vieles nach einem Ende der Villinger-Sieglosserie ausgesehen. Die Gäste waren in den ersten 45 Minuten spielerisch klar besser und setzten den SV Linx früh unter Druck. Folgerichtig führte ein Eckball zum 0:1. Noah Haller zog den Ball vor das Linxer Gehäuse und Dominik Emminger bugsierte die Kugel aus kurzer Distanz über die Torlinie (28.).

Nach dem Seitenwechsel kam dann aber der SV Linx, bei dem der Ex-Nullachter Mathias Heiligenstein eingewechselt wurde, zurück und erzielte durch Adel Daouri (51.) den Ausgleichstreffer, dem einen Abwehrfehler der Gäste hervorging. Anschließend hatte Samit Yilmaz die erneute Villinger Führung auf dem Fuß, scheiterte aber am Pfosten. Bitter für die Gäste, ein vermeintlicher Elfmeter blieb den Nullachtern versagt. So kam der SV Linx in der Schlussphase mit einem langen Ball durch Daouri doch noch zum schmeichelhaften 2:1 (89.). „Es war wieder eine ganz bittere Niederlage. Wir waren spielerisch über 90 Minuten gesehen die bessere Mannschaft. Heute hatte der Schiedsrichter einige Entscheidungen, die das Spiel mit entschieden haben“, sagte Villingens Trainer Daniel Miletic.

FC 08 Villingen U21: Amiti – Haller, Bächle, Zeiser, Cristilli, Karaki (55. Y.Spät), Yilmaz (86. Kaya), Emminger, Cunion (50. J. Spät), Hezel (70. Miletic), Laatsch. Tore: 0:1 Emminger (28.), 1:1, 2:1 Daouri (51./ 89.). SR: Bugglin (Binzen). Zuschauer: 80.





FC Auggen - FV RW Elchesheim 1:0 (1:0).

Die Siegesserie des FC Auggen geht weiter : Beim 1:0 (1:0) gegen den FV RW Elchesheim feierten die Markgräfler ihren vierten Erfolg nacheinander. Allerdings erlebten die rund 130 Zuschauer im Lettenpark keinen fußballerisches Spektakel, sondern ein intensives Kampfspiel. Nach dem Schlusspfiff räumte der Auggener Trainer Marco Schneider ein, dass der schlechte Naturrasenplatz ein technisch besseres Spiel in gewisser Weise auch nicht zuließ: „Wir wollten aber noch nicht auf den Kunstrasen, weil der kleiner ist, und wir der Ansicht waren, wir brauchen gegen die Elchesheimer mehr Räume.“ Auggen begann die Partie gut, hatte viel Ballbesitz und ging bereits in der ersten Viertelstunde in Führung. „Danach“, so FCA-Trainer Schneider, „konnten wir das spielerische Niveau nicht mehr halten und haben häufig zu früh den Ball verloren.“ Die körperlich starken Elchesheimer setzten auf viele lange und hohe Bälle, es entwickelte sich ein leidenschaftlicher Fight, was eher den Gästen entgegen kam. Obwohl es laut Schneider Phasen gab, in denen die Gäste dem Ausgleich nahe waren, konnten die Auggener ihren Vorsprung wahren: „Das hat mir imponiert, wie wir alles wegverteidigt haben. Vor ein paar Wochen hätten wir dieses Spiel vielleicht noch mit 1:2 verloren. Bei uns ist ein guter Entwicklungsprozess zu sehen, wir sind im Soll.“

Tor: 1:0 Martins (11.). Schiedsrichter: Pelka (Emmendingen). Zuschauer: 130.





Bahlinger SC II - SV 08 Kuppenheim 1:1 (0:0).