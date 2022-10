Nackenschlag für Helpenstein in der 96. Minute

Favorit der heutigen Begegnung ist trotz der Niederlage gegen den Tabellenletzten Brauweiler in der Vorwoche Mittelrheinligaabsteiger SV Breinig. Doch Helpenstein hat sich etwas vorgenommen und zeigt dies von Beginn an insbesondere durch den heute zumindest in der 1. Hälfte offensiv ausgerichteten Dome Hahn. Die erste Viertelstunde vergeht, ohne dass es bemerkenswerte Torszenen gibt. In der 18. Minute wird dann Florian Storms im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelt Dome Hahn sicher. Doch die Helpensteiner Freude währt nur kurz, denn im Gegenzug erzielt Breinig schon den Ausgleich gegen eine in dieser Szene unsortierte Helpensteiner Abwehr. Helpensteins Fans müssen sich aber nicht lange grämen, denn gleich nach dem Anstoss setzt sich Dome Hahn auf der rechten Seite gegen mehrere Gegenspieler durch und kann den Ball im Fallen noch von der Strafraumlinie bis in den Fünfmeterraum passen, wo Christian Körfer die Hereingabe dann zur erneuten Führung einschiesst. In der Folge geht das Spiel hin und her, wobei die Spielanteile der Gäste immer größer werden, so dass der Ausgleich in der 39. Minute nicht überraschend kommt. Mit 2:2 geht man dann in die Pause.

Nach der Pause kommen dann Rocco Marcel Hoitink für Nick Brünker und Niklas Hermanns für Florian Storms. Zu dem spielt Dome Hahn jetzt defensiver und tauscht die Position mit Ron Elsermann. In der 50. Minute geht Helpenstein durch einen abgefälschten Schuss von Niklas Hermanns erneut in Führung. Im Folgenden diktiert der Gast aus Breinig immer mehr das Spielgeschehen und kommt zu einer Vielzahl von Ecken und Freistößen, doch Helpenstein verteidigt gut und kommt auch zu gefährlichen Kontern durch Christian Körfer, Niklas Hermanns oder Ron Elsermann.

Zum Unverständnis der Helpensteiner Zuschauer lässt der Schiri mehr als 6 Minuten nachspielen und entscheidet dann auf einen fragwürdigen Handelfmeter, durch den Breinig dann noch zum Ausgleich kommt.

Aufstellung: Torben Fritzsche - Nick Brünker (46' Rocco Marcel Hoitink), Ron Elsermann, Hendrik Höfels - Henrik Hayen, Kristian Wurzer - Florian Storms (46' Niklas Hermanns), Dominik Hahn, Julian Hahn (67' Lukas Appel) - Robin Langer (77' Mika Florian Johnen), Christian Körfer (90'+5' Maurice Braun)