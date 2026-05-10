Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Nackenschlag für den FC Neustadt in letzter Sekunde
Viel Kampf, bisweilen auch Krampf
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser
In letzter Sekunde stolperten Steffen Rohrer und der FC Neustadt gegen den FC Überlingen und mussten sich mit einem Remis begnügen. – Foto: Wolfgang Scheu
Der FC Neustadt führt im Abstiegsduell in der Fußball-Landesliga gegen den FC Überlingen bis in die 96. Minute mit 1:0. Dann gleichen die Gäste per Elfmeter aus.
Was für ein Drama im Jahnstadion! Bis in die letzte Sekunde sah der FC Neustadt wie der Sieger in diesem Kellerduell aus. Endlich weg vom letzten Tabellenplatz… Doch dann zeigte sich der Fußball von seiner unbarmherzigsten Seite. Das Spiel war eigentlich schon zu Ende, da kombinierten sich die Überlinger über die linke Seite durch und kamen in ein Eins-zu-eins-Duell. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.