Nackenschlag beim Lewejohann Debüt "Die Mannschaft lebt"

Personal: Rene Lewejohann veränderte seine Mannschaft auf sechs Positionen im Vergleich zur Partie in Wattenscheid. Hanchard fehlte aufgrund seiner Gelb/Roten Karte aus dem letzten Ligaspiel. Marius Müller, leicht angeschlagen vom Fieber aus den letzten Tagen, nahm auf der Bank Platz. Freiberger fiel mit muskulären Problemen aus. Auch Baudelet, Bruno Soares, Krieg und Lufuakenda standen alle verletzungsbedingt oder krank nicht zur Verfügung.

Fehlendes Spielglück, nicht vorhandenes Selbstvertrauen und ausgelassene Torchancen brachten RW Ahlen in einem kämpferischen Spiel um den Lohn. Trotz zweier Riesendinger in der Schlussphase, wollte der Ball nicht über die Linie. Bezeichnet war die letzte Szene des Spiels. Es lief bereits die 97 Minute, als Gucciardo nochmal durchatmete, den Eckball scharf vor das Tor brachte, wo Curic zum Schuss kam und an der vielbeinigen Abwehr hängen blieb. Der Ball landete anschließend vor die Füße von Davin Wöstmann, doch aus bester Position schaffte er es nicht, die Kugel ins Tor zu befördern, stattdessen jagt er die Kugel rechts am Tor vorbei. Die Zuschauer sprangen schon auf und wollten schon zum Jubel ansetzen. Kurz darauf ertönte der Schlusspfiff von Schiedsrichter Cengiz Kabalakli. "Das war eine tausend prozentige von Wösti. Ich mache ihn da keinen Vorwurf, aber er weiß auch selbst, dass so einer einfach hineinmuss" betont der RWA Coach.

Die überraschendste Maßnahme war der Wechsel im Tor. Schon im Pokal stand da Veith Walde, anstatt Alexander Hahnemann im Tor. Rene Lewjohann erklärt den Wechsel wie folgt: "Unter Rücksprache mit meinem Torwarttrainer Hendrik Rauf haben wir uns zusammen dazu entschieden, dort einen Wechsel vorzunehmen. Wir haben uns zusammen für Veith Walde entschieden. Es herrscht einfach ein großer Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition". Er sah eine ordentliche Leistung seines Schlussmannes: "Er hat heute viel Ruhe ausgestrahlt und einen Kopfball aus vier Metern stark gehalten".

Stabile Defensive als Grundstein

Im 4-4-2 vor 501 Zuschauern überließ Ahlen seinem Kontrahent überwiegend den Ballbesitz und versuchte selbst aus einer geordneten Defensive nach Balleroberungen schnell nach vorne zu kommen. Die neu formierte Defensive um Mike Pihl, den jungen Innenverteidiger Breuer und Limprecht, sowie Hornbruch auf links machten ihren Job hervorragend. Bis zur 40 Minute ließ man keine echte Torchance zu. Erst kurz vor dem Ende der ersten Hälfte konnte Sinner unbedrängt flanken und fand den Kopf von Hinkelmann(43.). Zum äußerst ungünstigsten Zeitpunkt ging es dann mit einem 0:1 in die Kabinen. Rene Lewejohann war äußerst präsent an der Seitenlinie, gab sich lautstark, lobte seine Spieler bei gelungenen Aktionen. "Es war kein fußballerischer Leckerbissen. Es ging heute einzig darum, die Zweikämpfe zu gewinnen, über die Mentalität ins Spiel zu kommen. Wir wollten defensiv stabil stehen. Bis auf das Gegentor zum 0:1 hat meine Mannschaft kaum was zugelassen." fasste Rene Lewjohann die erste Halbzeit zusammen.

Einsatz und Kampf stimmen

Mit Wut im Bauch rannte Ahlen dem Rückstand hinterher, versuchte nun aber deutlich mehr für das Spiel zu investieren. Ein leichtes Übergewicht wurde immer erkennbarer. Man konnte der Mannschaft in Sachen Einsatz, Laufbereitschaft und Wille keinen Vorwurf machen. Das Bemühen war deutlich zu erkennen, es fehlte aber einfach das Selbstbewusstsein, sowie die Durchschlagskraft, um vorne auch mal Freiräume zu schaffen. Holthaus zirkelte einen Freistoß direkt auf das Tor(53.), dann nahm Rene Lewejohann einen Doppelwechsel vor. Für Di Vinti und Sezer, die beide bemüht, aber offensiv glücklos waren, kamen mit Emro Curic und Marius Müller zwei frische Offensivkräfte(62.). Curic diesmal auf der Außenbahn in offensiverer Rolle eingesetzt, konnte mit einigen Tempovorstößen die gegnerische Abwehr vor Probleme stellen. "Man kann nicht erwarten, dass die Jungs nach zwei Trainingseinheiten und dem Erfolg im Pokal befreit aufspielen. Es war schon klar, dass wir eine gewisse Struktur gegen den Ball hineinbringen wollten. In der zweiten Halbzeit wollten wir die Balance zwischen langen Bällen und dem spielerischen finden".

Trotz hochkarätiger Möglichkeiten bleibt Ahlen vor dem Tor glücklos.

Die Zuschauer spürten, dass hier noch nichts verloren ist. Mit viel Energie spielten sich die RW Spieler nach vorne, kämpften, ackerten und bissen sich ins Spiel. Eine dicke Möglichkeit vergab Binyamin aus halbrechter Position, sein Schuss kratzte Breuers stark aus dem Winkel(72.). Der eingewechselte Kosar, aus der eigenen Jugend, nagelte die Kugel nur an die Latte(91.). Trotz Feldüberlegenheit, einem Plus an Eckbällen wollte das 1:1 nicht fallen. Mit dem Schlusspfiff vergab Wöstmann dann noch die hundertprozentige(97.). Der Übungsleiter fand positive Worte für den Einsatz der Mannschaft: "Das sind die Situationen, auf die wir in der zweiten Halbzeit hingearbeitet haben. Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass sie lebt. Für mich war gut zu sehen, dass sie es können. Für uns ist es ein Nackenschlag, ein Negativerlebnis. Kampf und Einsatz haben gestimmt. Wir hätten einen Punkt verdient gehabt."

Tabellensituation und fehlendes Selbstvertrauen

Es war ein kämpferischer Auftrifft, wo einfach das nötige Spielglück nicht vorhanden war. Die Mannschaft zeigte vor allem in der zweiten Hälfte die Bereitschaft alles in die Waagschale zu werfen, wurde aber letztlich nicht belohnt. Auch René Lewejohann, der in der Schlussphase seine Mannschaft unermüdlich anfeuerte, musste mit ansehen, das trotzt guter Leistung bei seinem Debüt im Wersestadion, seine Truppe weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz bleibt. Trotz der Tabellensituation ist Rene Lewejohann guter Dinge: "Klar ist es auch ein wenig der Tabellensituation geschuldet. Als Tabellenvorletzter fehlt dir einfach das nötige Selbstvertrauen vor dem Tor. Natürlich geht die hohe Anzahl an Gegentoren zuletzt, nicht spurlos an den Spielern vorbei. Es ist natürlich auch ein psychologisches Ding, wenn du vorletzter bist. Wenn du da unten stehst, dann geht mal ein Ball an die Latte, wenn du oben steht, geht so ein Ding mal von der Unterkante der Latte ins Tor und springt nicht wieder raus. Das ist dieser psychologische Bann, des wir in den nächsten Spielen brechen wollen".

Krisengipfel in Ennepetal

Im nächsten Ligaspiel kommt es dann schon zum Krisengipfel beim Tabellenletzten in Ennepetal. Auf die heutige Leistung lässt sich weiter aufbauen, der neue Trainer hat die Mannschaft wieder zum Leben erweckt. Was es nun für die nächsten Spiele benötigt, ist ein Knipser.