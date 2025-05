Nackenschlag aus elf Metern: BC Attaching steigt nach dramatischem Spiel ab

Auf dramatische Art und Weise ist der BC Attaching in die Kreisliga abgestiegen. Im Rückspiel der ersten Relegationsrunde gegen den TSV Siegsdorf fielen in 120 Minuten keine Tore. Das Elfmeterschießen musste die Entscheidung bringen.

Attaching – Auf elf Metern verwandelten alle Siegsdorfer Schützen, ein Attachinger traf nicht. Der BCA verlor schließlich mit 3:5 – auch, weil der erhoffte Effekt eines Torhüterwechsels für das Elfmeterschießen verpuffte. Damit muss sich der Club nach drei Jahren aus der Bezirksliga Nord verabschieden.

„Sie waren uns maximal überlegen“: Schlechte erste Halbzeit des BCA

Nach dem 1:1 am vergangenen Dienstag hatten die Attachinger Fußballer dem Rückspiel optimistisch entgegengeblickt. „Wir haben noch viel Luft nach oben – vor allem in der Zweikampfführung“, sagte BCA-Trainer Stephan Fürst. Einer, der das beherrscht, ist Daniele Chezzi. Der Innenverteidiger musste allerdings bereits in der Anfangsviertelstunde verletzt ausgewechselt werden. Der für Chezzi eingewechselte Fareed Tourey war an diesem Tag kein Faktor. Weil auch die anderen BCA-Spieler gegenüber dem ersten Duell nicht zulegen konnten, hatte Siegsdorf erneut die Zweikampf-Hoheit. Oder wie es Fürst ausdrückte: „Sie waren uns maximal überlegen.“ Dass in der ersten Spielhälfte keine Tore fielen, war aus BCA-Sicht noch die beste Nachricht zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Attachinger, während die Gäste körperlich nachließen. Die BCA-Fußballer erspielten sich nun die ein oder andere Drangphase, zwingend wurde die Fürst-Elf aber selten. Die Offensive war auch im letzten Spiel der Saison das große Manko. Der Coach reagierte und wechselte in der 77. Minute Joshua Goodluck für Tourey ein. Der Joker hatte die beste BCA-Chance, er konnte TSV-Torhüter Fabian König jedoch nicht bezwingen. Weil auf der anderen Seite ein Freistoß nur an den Pfosten klatschte, blieb es auch nach 90 Minuten beim 0:0. Verlängerung!

Torwartwechsel vor dem Elfmeterschießen

In der wirkten beide Mannschaften wie taumelnde Boxer. Ein Elfmeterschießen wurde immer wahrscheinlicher. Fürst hatte dafür bereits im Vorfeld über einen Torhüterwechsel nachgedacht. Ein bekanntes Beispiel lieferten die Niederländer bei der WM 2014, wo Ersatzmann Tim Krul im Spiel gegen Costa Rica für Stammtorhüter Jesper Cillessen eingewechselt wurde – und gleich zwei Elfmeter parierte. BCA-Schlussmann Hans Gamperl ist kein Elferkiller, sein Ersatzmann Thomas Stampfl körperlich eine Erscheinung. Der Gedanke kam wieder auf. „Hans stand sogar hinter dem Plan“, berichtete Fürst.