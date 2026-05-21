Nackenheim feiert direkten Wiederaufstieg

Nackenheim. Es ist der Verein, bei dem Norman Loos den Fußball lieben lernt. Als Kind kickt er für den 1. FC Nackenheim, sein Vater steht als Trainer an der Seitenlinie. Nach mehr als 15 Jahren beim VfB Bodenheim kehrt Loos im Sommer 2025 in seine fußballerische Heimat zurück und komplettiert sein eigenes Fußballmärchen. Er führt den Klub direkt wieder in die A-Klasse – und hat dabei maßgeblichen Anteil am Aufstieg.
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„Das ist natürlich ein sehr geiles Gefühl“, sagt Loos. Mit der Meisterschaft in der B-Klasse Mainz-Bingen Ost machen die Nackenheimer nach dem Abstieg in der vergangenen Saison den direkten Wiederaufstieg perfekt – und das schon am vorletzten Spieltag. Während die Mannschaft selbst mit einem 3:1-Auswärtssieg beim VfB Bodenheim II vorlegt, bringt wenig später die 2:3-Niederlage der TSG Drais gegen die FSG Jugenheim/Partenheim die endgültige Entscheidung.
Da die Konkurrenz aus Drais erst am Nachmittag im Einsatz war, verfolgten die meisten Nackenheimer die Partie aus der Distanz. Drei Spieler waren vor Ort und hielten die Mannschaft mit einem Liveticker auf dem Laufenden. „Auf dem Sofa war das Ganze natürlich nicht ganz so emotional wie direkt nach dem Abpfiff auf dem Platz, aber trotzdem sind wir unglaublich stolz auf unsere Leistung“, so Loos. Der direkte Wiederaufstieg war von Beginn an das erklärte Ziel. „Für mich war klar, dass wir zurück in die A-Klasse wollen. Der Kader gehört mit der Qualität einfach in die Liga“, so Loos.
Dass dieses Vorhaben so überzeugend umgesetzt wurde, führt der Trainer vor allem auf die Entwicklung seiner Mannschaft zurück. „Ein riesengroßes Kompliment an die Jungs. Sie haben von Tag eins an mitgezogen und sich enorm gesteigert.“ Gerade zu Saisonbeginn sei er noch skeptisch gewesen: „Als ich die Spielformen im ersten Training gesehen habe, dachte ich, dass das schwer werden könnte. Aber was daraus geworden ist, ist eine krasse Entwicklung.“
Loos selbst spielte dabei eine zentrale Rolle. Nicht nur an der Seitenlinie, sondern auch auf dem Platz. In bislang 29 Einsätzen kommt der Spielertrainer auf 25 Tore. Seine Rückkehr nach Nackenheim war eine persönliche Entscheidung: „.Für mich war immer klar, dass ich irgendwann zurückkomme.“ Im vergangenen Sommer sei dafür „der richtige Zeitpunkt“ gewesen. Neben der sportlichen Qualität hebt Loos besonders den Teamgeist hervor. „Die Jungs unternehmen auch privat viel zusammen.“
Gefeiert wird der Aufstieg am Sonntag im Heimspiel gegen die FSG Jugenheim/Partenheim – ausgerechnet jene Mannschaft, die mit ihrem Sieg gegen Drais die Meisterschaft vorzeitig besiegelte. „Es gibt Freibier und Freiwein, die Jugenheimer kommen sogar mit rund 60 Leuten im Fanbus und feiern mit uns“, sagt Loos. Mit Blick auf die kommende Saison in der A-Klasse formuliert der Trainer ein klares Ziel: „Der Klassenerhalt ist das Minimum.“ Gleichzeitig sieht er aber auch Chancen: „Es gibt ja aller Voraussicht nach sechs Aufsteiger im nächsten Jahr. Wenn wir die Euphorie mitnehmen und gut starten, können wir vielleicht auch oben mitmischen.“
Für den Moment aber zählt vor allem der Aufstieg: „Ich freue mich riesig, dass wir jetzt schon für die nächste Saison planen können“, sagt Loos. „Im Verein haben alle unglaublich viel Zeit und Energie investiert. Es ist einfach geil zu sehen, dass wir jetzt genau da stehen, wo wir hingehören.“