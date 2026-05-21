Nackenheim feiert direkten Wiederaufstieg Trainer Norman Loos führt den Verein in seinem ersten Jahr zurück in die A-Klasse +++ Folgt im kommenden Jahr der nächste Aufstieg? von Christopher Shaw · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Norman Loos ist seit vergangenem Sommer Spielertrainer bei der ersten Mannschaft des 1. FC Nackenheim. In diesem Jahr traf er 25 mal in 29 Liga-Einsätzen. Foto: Kristina Schäfer - Archiv

Nackenheim. Es ist der Verein, bei dem Norman Loos den Fußball lieben lernt. Als Kind kickt er für den 1. FC Nackenheim, sein Vater steht als Trainer an der Seitenlinie. Nach mehr als 15 Jahren beim VfB Bodenheim kehrt Loos im Sommer 2025 in seine fußballerische Heimat zurück und komplettiert sein eigenes Fußballmärchen. Er führt den Klub direkt wieder in die A-Klasse – und hat dabei maßgeblichen Anteil am Aufstieg.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Trainer Loos seit letztem Sommer im Amt „Das ist natürlich ein sehr geiles Gefühl“, sagt Loos. Mit der Meisterschaft in der B-Klasse Mainz-Bingen Ost machen die Nackenheimer nach dem Abstieg in der vergangenen Saison den direkten Wiederaufstieg perfekt – und das schon am vorletzten Spieltag. Während die Mannschaft selbst mit einem 3:1-Auswärtssieg beim VfB Bodenheim II vorlegt, bringt wenig später die 2:3-Niederlage der TSG Drais gegen die FSG Jugenheim/Partenheim die endgültige Entscheidung.

Da die Konkurrenz aus Drais erst am Nachmittag im Einsatz war, verfolgten die meisten Nackenheimer die Partie aus der Distanz. Drei Spieler waren vor Ort und hielten die Mannschaft mit einem Liveticker auf dem Laufenden. „Auf dem Sofa war das Ganze natürlich nicht ganz so emotional wie direkt nach dem Abpfiff auf dem Platz, aber trotzdem sind wir unglaublich stolz auf unsere Leistung“, so Loos. Der direkte Wiederaufstieg war von Beginn an das erklärte Ziel. „Für mich war klar, dass wir zurück in die A-Klasse wollen. Der Kader gehört mit der Qualität einfach in die Liga“, so Loos. Loos: „Ein riesengroßes Kompliment an die Jungs“ Dass dieses Vorhaben so überzeugend umgesetzt wurde, führt der Trainer vor allem auf die Entwicklung seiner Mannschaft zurück. „Ein riesengroßes Kompliment an die Jungs. Sie haben von Tag eins an mitgezogen und sich enorm gesteigert.“ Gerade zu Saisonbeginn sei er noch skeptisch gewesen: „Als ich die Spielformen im ersten Training gesehen habe, dachte ich, dass das schwer werden könnte. Aber was daraus geworden ist, ist eine krasse Entwicklung.“