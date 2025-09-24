Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Timo Ritter im Einsatz
Nachzügler Timo Ritter und Julian Geyer verstärken FC Empor 💙💛
Beim FC Empor Weimar 06 hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan – und das nicht nur auf dem Platz. Zur neuen Saison können wir mit Stolz gleich drei Herrenmannschaften ins Rennen schicken!
Ein weiterer Neuzugang im Herrenbereich ist Timo Ritter. Der 30-jährige Verteidiger war zuletzt einige Jahre pausiert, war zuvor aber für Weidelsburg und den FV Wehrda in Hessen in der Kreisliga und Kreisoberliga aktiv. Timo könnte bereits im Spiel der zweiten Mannschaft gegen SV Am Ettersberg sein erstes Empor-Trikot überstreifen.
Julian Geyer, 25 Jahre, ist ebenfalls neu im Empor-Dress und wird künftig für unsere dritte Mannschaft zum Einsatz kommen. Vor zwei Wochen absolvierte er bereits sein erstes Pflichtspiel beim Team in Hopfgarten.
Auf der anderen Seite verlässt Winterneuzugang Nooruzbek Saipov den Verein. Er zieht nach Bayern und wird künftig für Atlético Erlangen spielen.