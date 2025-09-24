Nachzügler Timo Ritter und Julian Geyer verstärken FC Empor 💙💛

Ein weiterer Neuzugang im Herrenbereich ist Timo Ritter. Der 30-jährige Verteidiger war zuletzt einige Jahre pausiert, war zuvor aber für Weidelsburg und den FV Wehrda in Hessen in der Kreisliga und Kreisoberliga aktiv. Timo könnte bereits im Spiel der zweiten Mannschaft gegen SV Am Ettersberg sein erstes Empor-Trikot überstreifen.

Julian Geyer, 25 Jahre, ist ebenfalls neu im Empor-Dress und wird künftig für unsere dritte Mannschaft zum Einsatz kommen. Vor zwei Wochen absolvierte er bereits sein erstes Pflichtspiel beim Team in Hopfgarten.