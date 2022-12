Nachwuchsvergleich in Gemmingen Badischer Fußballverband +++ VR Talentiade +++ Badens beste Fußballer der Jahrgänge 2011 und 2010 absolvierten am Samstag ihr Stützpunktturnier

Ein Tag voller Fußball. Am vergangenen Samstag veranstaltete der badische Fußballverband seine VR-Talentiade der Jahrgänge 2010 und 2011. Schauplatz für die beiden Hallenturniere war die Gemminger Kraichgauhalle. "Erst einmal möchte ich dem SV Gemmingen ein Dankeschön für die reibungslose Organisation aussprechen", sprach bfv-Stützpunktkoordinator Daniel Kufner ein großes Lob an den Ausrichter aus.

Von morgens um 9 Uhr, als die 2011er starteten, bis 18.30 Uhr, als die 2012er ihre Siegerehrung beendet hatten, herrschte Hochbetrieb in der Halle. Rund 150 Talente aus den zehn verschiedenen Stützpunkten in Baden spielten nach Futsal-Regeln ihren jeweiligen Turniersieger aus. "Angesichts der Tatsache, dass die Jungen und Mädchen aufgrund der Coronapandemie so gut wie noch nie ein Futsal-Turnier bestritten haben, war die Qualität der Spiele richtig gut", zeigte sich Kufner angetan von dem hochmotivierten Nachwuchs.

Neben den Trainern, Spielerinnen und Spielern, verfolgten die Eltern der Kinder und auch der ein oder andere Scout den Turniertag. Ebenfalls unter den Gästen in Gemmingen war mit Damir Dugandzic der Sportliche Leiter des DFB-Talentförderprogramms, der von 2007 bis 2018 als Stützpunktkoordinator für den bfv tätig gewesen ist.

In beiden Turnieren gab es zuerst eine Gruppenphase, nach der die jeweils beiden Top-Platzierten das Halbfinale erreichten, und die nachfolgenden Teams die Ränge fünf bis neun ausspielten. Beim jüngeren Jahrgang erreichten die Stützpunkte aus Eppelheim und Karlsruhe Schöneck das Finale. Mit 2:1 entschied die Mannschaft der Heidelberger Talente selbiges knapp für sich und durfte anschließend ihren Erfolg feiern. Dritter wurde Mannheim-Rheinau vor Pforzheim.

Bei den 2010ern erreichte die Spannung ihren Siedepunkt. Hier mussten das Spiel um Platz drei, das Sinsheim gewann, sowie das Finale im Sechsmeterschießen entschieden werden. Dort hatte Mannheim-Rheinau das glücklichere Ende auf seiner Seite und schlug das Mixed-Team, in dem Nachwuchskicker aus verschiedenen Stützpunkten zusammenspielten.

"Diese Turniere sind sehr wichtig für uns, um Leistungsvergleiche zwischen unseren verschiedenen Stützpunkten zu bekommen und gleichzeitig erkennt unser Nachwuchs von selbst, wie der jeweilige Leistungsstand ist und was es zu verbessern gilt", stellt Kufner die Bedeutung dieser verbandsinternen Wettbewerbe heraus.