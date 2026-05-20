Nachwuchstrio rückt beim SV Weil auf von PM/BZ · Heute, 09:53 Uhr · 0 Leser

A-Junior David Schäfer (links) und Jens Vogtsberger aus der sportlichen Leitung des SV Weil | Foto: Verein

Der SV Weil wird zur kommenden Saison drei weitere A-Junioren in den Aktivbereich hochziehen: Johan Glasow, Nican Ramirez-Heitmann und David Schäfer rücken aus dem eigenen Nachwuchs auf. Glasow (17) ist in der neuen Runde zwar theoretisch noch für die A-Jugend spielberechtigt, doch habe man sich dazu entschieden, ihn jetzt schon fest zu den Aktiven hochzuziehen, teilten die Weiler mit. "Damit gehen wir unseren Weg konsequent weiter, eigene Talente frühzeitig und optimal zu fördern. ​Besonders auf der Torhüter-Position setzen wir auf Entwicklung: Johan soll nicht nur vom speziellen Torwarttraining profitieren, sondern auch von der Erfahrung unserer langjährigen Nummer 1 lernen."

Auch Nican Ramirez Heitmann (18) wird vorzeitig in den Männerbereich hochgezogen. "​Obwohl Nican in der nächsten Saison eigentlich noch für die A-Jugend spielberechtigt wäre, trauen wir ihm den Sprung schon jetzt voll zu. Seine enorme Laufbereitschaft, seine Zweikampfstärke und seine körperliche Robustheit machen ihn zu einer wertvollen Verstärkung für unsere Kaderplanung", heißt es seitens des SVW. "​Nican ist defensiv flexibel einsetzbar: Meistens zieht er auf der Sechs die Fäden, hat aber auch schon in der Innenverteidigung bewiesen, dass auf ihn Verlass ist."

Johan Glasow (links) und Nican Ramirez Heitmann | Fotos: Neo Metzger