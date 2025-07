Nachwuchstorhüterin Deden: „Habe den Traum, Bundesliga zu spielen“

Im August des vergangenen Jahres ging es für die Krefelderin Emma Deden zu einem großen Abenteuer in New York in die USA. Der Grund dafür war neben der Schule auch ihre Leidenschaft, der Fußballsport. Die Torhüterin ist nun zurück in ihrer Heimatstadt Krefeld. Allerdings nur für drei Monaten, denn die 17-Jährige hat sich entschieden, ein zweites Jahr in den USA dranzuhängen. Was sie bislang erlebt hat, was die Gründe für das zweite Jahr sind und welche Pläne Emma Deden hat, hat sie uns verraten.

„Die Zeit in den USA war unglaublich, ich habe viele neue Freunde gewinnen können. Und die Mischung aus Schule und Sport ist einfach klasse“, berichtet Deden. „Ich hatte keine Phase, in der ich nach Deutschland zurückwollte und Heimweh hatte.“

In Deutschland hatte die Krefelderin beim TV Kapellen mit dem Fußballspielen begonnen – damals noch im Feld. 2020 wechselte sie dann nach zum SC Bayer 05 Uerdingen (heute SC Krefeld 05). Zwei Jahre später machte Bayer-Trainerin Sarah Deinert Emma Deden zu einer talentierten Torhüterin.

In New York begann Emma Deden im vergangenen Jahr bei ihrem Schulteam, den Stony Brook Bears. Allerdings findet der Fußballsport an der Schule nur rund drei Monate von September bis November statt. In dieser Zeit absolvierte Deden fünfmal die Woche Training, dazu kamen die Spiele.

An Kleinigkeiten gearbeitet

„In den USA, das hat man schnell mitbekommen, hat der Frauenfußball einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland“, berichtet die 17-Jährige. Sie entschied sich schnell, zusätzlich noch bei einem Verein außerhalb der Schule zu spielen, sie schloss sich Atlantic United an, wo sie weitere drei Trainingseinheiten und meist ein bis zwei Spiele pro Woche absolvieren sollte. Zudem konnte sie fast das ganze Jahr dem Fußballsport nachgehen.

„Das Training war schon in Uerdingen immer recht anspruchsvoll. Aber in den USA ist es einfach anders. So habe ich nun spezielles Torwarttraining bekommen und es wurde an vielen Kleinigkeiten gearbeitet. So habe ich zum Beispiel verbessern können, dass ich nach einer Parade den Ball schnell nach vorne spiele. Dazu zählt natürlich auch, dass viel schneller vom Boden aufstehe“, berichtet Deden. „Vor allem in der Schulmannschaft habe ich als spielender Torhüter sehr, sehr offensiv gespielt.“

Während Emma Deden im Schulfinale mit ihrer Mannschaft als Verliererin vom Platz ging, konnte sie mit Atlantic United den Titel gewinnen. Nun wird sie ein zweites Jahr in die USA gehen. „Mir hat das erste Jahr sehr, sehr gut gefallen und ich habe viel gelernt. Sowohl fürs Leben, in der Schule als auch beim Fußball. Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, aber letztlich habe ich diese gemeinsam mit meinen Eltern getroffen. Ich freue mich darüber, dass ich diese Unterstützung von ihnen erhalten habe“, sagt die 17-Jährige. „Meine Trainer haben sich sehr über die Zusage gefreut. Für mich wird dieses zweite Jahr in den USA sehr wichtig werden, denn ich habe noch immer den Traum eines Tages mal in der Fußball-Bundesliga der Frauen in Deutschland zu spielen.“