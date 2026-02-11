Nachwuchsteams küren ihre Champions Sparkassen-Jugend-Cup 2026 in Losheim von Scholl/SFV · Heute, 12:43 Uhr · 0 Leser

Jubeln durften auch die C-Juniorinnen des 1. FC saarbrücken – Foto: SFV, Julian Backes

Am Samstag, 7. Februar, und Sonntag, 8. Februar 2026, stand die Dr.-Röder-Halle in Losheim am See ganz im Zeichen des Nachwuchsfußballs: Beim Sparkassen-Jugend-Cup des Saarländischen Fußballverbandes (SFV) ermittelten die Junioren- und Juniorinnenteams ihre Titelträger in spannenden und hochklassigen Partien. In den einzelnen Altersklassen setzten sich folgende Mannschaften durch:

Bei den D-Junioren triumphierte der 1. FC Saarbrücken. Die E-Junioren von Saar 05 Jugend sicherten sich den Landesmeistertitel. In der C-Junioren-Konkurrenz gewann die SG SV Gersweiler. Bei den B-Junioren setzte sich die JFG Saarlouis/Dillingen durch. Den Titel bei den A-Junioren holte die JFG Schaumberg-Prims. Auch bei den Juniorinnen wurden die Siegerinnen ermittelt: Die D-Juniorinnen gewann der SV Elversberg. Bei den C-Juniorinnen triumphierte der 1. FC Saarbrücken. Den Titel bei den B-Juniorinnen sicherte sich erneut der SV Elversberg.