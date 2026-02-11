Nachwuchsteams küren ihre Champions

Am Samstag, 7. Februar, und Sonntag, 8. Februar 2026, stand die Dr.-Röder-Halle in Losheim am See ganz im Zeichen des Nachwuchsfußballs: Beim Sparkassen-Jugend-Cup des Saarländischen Fußballverbandes (SFV) ermittelten die Junioren- und Juniorinnenteams ihre Titelträger in spannenden und hochklassigen Partien.
In den einzelnen Altersklassen setzten sich folgende Mannschaften durch:
Bei den D-Junioren triumphierte der 1. FC Saarbrücken. Die E-Junioren von Saar 05 Jugend sicherten sich den Landesmeistertitel. In der C-Junioren-Konkurrenz gewann die SG SV Gersweiler. Bei den B-Junioren setzte sich die JFG Saarlouis/Dillingen durch. Den Titel bei den A-Junioren holte die JFG Schaumberg-Prims.
Auch bei den Juniorinnen wurden die Siegerinnen ermittelt: Die D-Juniorinnen gewann der SV Elversberg. Bei den C-Juniorinnen triumphierte der 1. FC Saarbrücken. Den Titel bei den B-Juniorinnen sicherte sich erneut der SV Elversberg.
Verbandsjugendleiter Rainer Bommer zog ein positives Fazit: „Der Sparkassen-Jugend-Cup hat einmal mehr gezeigt, wie viel Qualität, Fairness und Begeisterung im saarländischen Nachwuchsfußball stecken. Wir haben an beiden Tagen tolle Spiele gesehen, und vor allem die Freude der Kinder und Jugendlichen stand im Mittelpunkt. Mein Dank gilt allen beteiligten Vereinen, den Trainerinnen und Trainern, den Schiedsrichtern, dem KJA Westsaar als Veranstalter sowie den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die dieses Turnier möglich gemacht haben.“
„Der Sparkassen-Jugend-Cup 2026 war erneut ein voller Erfolg und hat gezeigt, wie viel Talent und Leidenschaft in unserer saarländischen Jugend steckt. Die begeisterten Spielerinnen und Spieler haben nicht nur ihr Können unter Beweis gestellt, sondern auch wichtige Werte wie Teamgeist, Respekt und Fairness gelebt. Wir sind stolz darauf, den Nachwuchsfußball zu unterstützen und so einen wertvollen Beitrag zur Förderung der jungen Talente in unserer Region zu leisten. Mein Dank gilt allen Beteiligten – den engagierten Teams, den Eltern, den ehrenamtlichen Helfern und dem Ausrichter SF Bachem-Rimlingen sowie dem Saarländischen Fußballverband, die dieses Turnier möglich gemacht haben“, sagt Cornelia Hoffmann-Bethscheider, Präsidentin des Sparkassenverbandes Saar.