Nachwuchstalent wechselt zum Aufsteiger und Bezirksliga-Zugang

– Foto: Jörg Eisenbeiß

Die Stuttgarter Kickers aus der Frauen-Regionalliga Süd verstärken ihr Torspielerinnen-Team mit Emily Gröber. Die 17-Jährige wechselt aus der U17 des VfB Stuttgart auf die Waldebene und komplettiert das Trio der ersten Frauenmannschaft. Gröber bringt Talent, Entwicklungspotenzial und Stärke im Eins-gegen-eins mit. Bei den Kickers möchte sie die nächsten Schritte machen und weitere Erfahrungen sammeln. Der Verein sieht sie sportlich wie menschlich als Gewinn für die Zukunft und freut sich auf die gemeinsame Entwicklung.

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SV Alpirsbach-Rötenbach

Der SV Alpirsbach-Rötenbach aus der Kreisliga B3 Nordschwarzwald begrüßt Robin Siegel und Pascal Kohler zurück. Beide jungen Spieler hatten zuletzt eine Fußballpause eingelegt und greifen zur Saison 2026/27 wieder an. Künftig tragen sie erneut das Trikot der ersten Mannschaft und schließen sich dem gemeinsamen Weg des SVA an. Sportvorstand Thomas Kalmbach und der sportliche Leiter Michael Heinzelmann freuen sich über die Rückkehrer und die zusätzlichen Optionen für den Kader.

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TSV Bönnigheim

Der TSV Bönnigheim aus der Bezirksliga Enz/Murr begrüßt Sandro Nigro zurück. Der flexible Offensivspieler begann seine Laufbahn beim TSV und trug von 2010 bis 2019 das blau-weiße Trikot. Danach entwickelte er sich beim SGV Freiberg weiter und sammelte seit 2022 beim FV Löchgau II weitere Erfahrung. Nach sieben Jahren kehrt Nigro nun zu seinem Heimatverein zurück. Mit seiner Variabilität soll er das Angriffsspiel bereichern und künftig wieder für Bönnigheim auf Torejagd gehen.

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