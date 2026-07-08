Nachwuchstalent wechselt zum Absteiger aus der Verbandsliga

– Foto: Alexander Hornauer

Der FC Esslingen, Absteiger aus der Verbandsliga Württemberg in die Landesliga Württemberg, Staffel 2, begrüßt Florian Weiss als weiteren Neuzugang. Trainer Dominik Eitel sieht in ihm ein entwicklungsfähiges Talent, das nach Verletzungen wieder angreifen will und im neuen Umfeld den nächsten Schritt im Herrenfußball machen soll.

Weiss bringt nach Einschätzung seines neuen Trainers mehrere Eigenschaften mit, die ihn für den FC Esslingen interessant machen. Dominik Eitel beschreibt ihn als spielintelligent, zügig, technisch stark und gut unter Druck. Damit soll der Neuzugang dem FCE perspektivisch helfen und sich Schritt für Schritt in den Herrenfußball einfinden. Für Weiss selbst steht nach seinen Verletzungen der nächste Entwicklungsschritt im Mittelpunkt. Er will wieder voll angreifen, hart arbeiten und sich in einem starken Umfeld weiter verbessern.

Der Wechsel passt in den Neuaufbau des FC Esslingen nach dem Abstieg aus der Verbandsliga Württemberg. In der Landesliga Württemberg, Staffel 2, will der Verein unter Eitel wieder eine stabile und konkurrenzfähige Mannschaft formen. Weiss soll dabei nicht nur kurzfristig eine Option sein, sondern sich über kontinuierliche Entwicklung zu einem Spieler entwickeln, der dem FCE sportlich weiterhilft.