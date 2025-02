Nachwuchstalent wechselt vom VfL Pfullingen zur TSG Reutlingen

Nils Mayer begann seine Karriere beim VfL Pfullingen, wo er seine gesamte Jugendzeit verbrachte und in allen Mannschaften spielte. Trotz zahlreicher Angebote von höherklassigen Vereinen entschied sich Nils, dem VfL Pfullingen treu zu bleiben. In der U18 des VfL Pfullingen traf er auf den damaligen Trainer und heutigen sportlichen Leiter der TSG Reutlingen, Tomislav Tadić. Unter seiner Führung spielte Nils zunächst als Außen- und Innenverteidiger, bevor Tadić sein Potenzial erkannte und ihn im zentralen Mittelfeld einsetzte - ein Volltreffer.

Nils Mayer spielte als Stammspieler in der B- und A-Jugend-Verbandsstaffel und sammelte Erfahrungen in mehreren Auswahlmannschaften des Württembergischen Fußballverbandes. Außerdem gehörte er dem DFB-Stützpunkt an. Er gilt als großes Talent mit wahnsinnigem Potenzial und wird als einer der vielversprechendsten Spieler seiner Altersklasse angesehen.