Nachwuchstalent verlässt den SSV Ulm 1846 Fußball

Der SSV Ulm 1846 Fußball plant in der kommenden Saison ohne Evan Brown. Wie Pressesprecher Max Rieck gegenüber FuPa bestätigte, verlässt der 19 Jahre alte Stürmer den Verein und steht damit nicht im Kader der Regionalliga Südwest. Für den gebürtigen Kanadier endet seine Zeit bei den Spatzen nach einer Saison, in der er den Weg aus der U19 bis in den Profibereich fand.
Brown war zu Beginn der Saison 2025/2026 von den Loyola Hawks aus Kanada in die U19 des SSV Ulm gewechselt. Dort empfahl er sich für Aufgaben im höheren Bereich und kam schließlich auch in der 3. Liga zum Einsatz. Insgesamt bestritt der Angreifer 13 Spiele für den SSV in dieser Spielklasse. Zwölfmal wurde er eingewechselt, einmal stand er von Beginn an auf dem Platz.
Seinen sportlichen Höhepunkt hatte Brown im Heimspiel gegen den TSV 1860 München. Dort erzielte er in der Nachspielzeit den Anschlusstreffer zum 2:3, was gleichzeitig auch der Endstand war.
Mit dem Abschied Browns steht somit auch der nächste Abgang beim SSV Ulm fest. Der SSV verliert damit einen jungen Offensivspieler, der zwar nur selten von Beginn an spielte, sich aber in mehreren Kurzeinsätzen zeigen konnte und auch für bleibende Momente sorgte.
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SSV Ulm 1846 FußballTrainer:
Daniel JungwirthZugänge:
Murat Isik (TSG Balingen), Mario Estasi (SGV Freiberg), Paul-Philipp Besong (Sportfreunde Siegen), Daniel Jungwirth (VfB Stuttgart), Marco Gölz (FV Illertissen), Per Lockl (Stuttgarter Kickers), Leon Müller (MSV Duisburg), Halim Eroglu (TSG Balingen), Benjamin Goller (1. FC Nürnberg), Alexander Kopf (FV Illertissen), Tim Schmidt (SGV Freiberg), Achitpol Keereerom (TSV Schwaben Augsburg), Christopher Negele (SpVgg Unterhaching), Oliver Wähling (FC Blau-Weiß Linz), Radomir Novakovic (SV Eintracht Trier 05), Kim Bayer (SGV Freiberg), Daniel Hülsenbusch (VfL Bochum II), Steffen Meuer (MSV Duisburg), Mattis Hoppe (FC Ingolstadt 04) Abgänge:
Max Brandt (SV Wehen Wiesbaden), Marcel Seegert (Ziel unbekannt), Max Schmitt (FC Bayern München II), Luca Bazzoli (Rot-Weiss Essen), Niko Vukancic (HŠK Zrinjski Mostar), Luis Görlich (VVV-Venlo), Christian Ortag (SpVgg Greuther Fürth), Aleksandar Kahvic (FC Košice), Dennis Dressel (Ziel unbekannt), Leon Dajaku (Ziel unbekannt), Niklas Kölle (Ziel unbekannt), Jan Boller (Ziel unbekannt), Lukas Mazagg (SV Sandhausen), Mirnes Pepic (Ziel unbekannt), André Becker (Ziel unbekannt), Jonathan Meier (Ziel unbekannt), Ben Westermeier (Ziel unbekannt), Abu-Bekir El-Zein (Ziel unbekannt), Sadin Crnovrsanin (Ziel unbekannt), Ensar Aksakal (Ziel unbekannt), Dominik Martinovic (Ziel unbekannt), Jonas David (Ziel unbekannt), Marcel Wenig (Ziel unbekannt), Paul-Philipp Besong (Ziel unbekannt), Marvin Seybold (1. Göppinger SV), Elias Löder (FC Carl Zeiss Jena)