Nachwuchstalent verlängert beim Oberligisten im Abstiegskampf Der SSV Reutlingen setzt auch in der kommenden Saison auf Jonathan Hageloch. von red · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Fritz Zimmermann

Der SSV Reutlingen setzt im Abstiegskampf der Oberliga Baden-Württemberg ein wichtiges Zeichen der Kontinuität. Vor dem Heimspiel gegen den FV Ravensburg verlängerte Defensivspieler Jonathan Hageloch seinen Vertrag. Ein Eigengewächs bleibt damit Teil der ersten Mannschaft – und steht sinnbildlich für den eingeschlagenen Weg des Vereins.

Beim SSV Reutlingen richtet sich der Blick aktuell gleichermaßen auf Gegenwart und Zukunft. Während der Traditionsverein im Abstiegskampf der Oberliga Baden-Württemberg wichtige Punkte benötigt, gelang nun eine Personalentscheidung mit Signalwirkung: Jonathan Hageloch hat seinen Vertrag verlängert und bleibt dem Verein auch über die laufende Saison hinaus erhalten. Der 20-jährige Abwehrspieler steht exemplarisch für den Reutlinger Weg. Bereits mit 14 Jahren wechselte er in die Nachwuchsschmiede des SSV und durchlief dort sämtliche Stationen. In den vergangenen Jahren entwickelte sich Hageloch kontinuierlich weiter und schaffte schließlich den Sprung in die erste Mannschaft.

Seine Entwicklung lässt sich auch an den Zahlen ablesen. In der Saison 2023/24 sammelte er 18 Einsätze in der A-Junioren-Oberliga, ein Jahr später folgten 23 Spiele in der A-Junioren-Oberliga sowie in der DFB-Nachwuchsliga. In der laufenden Spielzeit gehört er nun fest zum Kader der ersten Mannschaft in der Oberliga Baden-Württemberg und kommt bislang auf 18 Einsätze. Dabei ist seine Rolle zuletzt deutlich gewachsen. Nach mehreren Einwechslungen zu Saisonbeginn stand Hageloch in den vergangenen Partien vermehrt in der Startelf und absolvierte unter anderem beim 3:0-Erfolg gegen Denzlingen sowie beim 2:2 gegen Backnang die vollen 90 Minuten. Seine Entwicklung vom Nachwuchsspieler zum festen Bestandteil der Defensive ist damit unübersehbar.