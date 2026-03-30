Nachwuchstalent unterschreibt beim Verbandsligisten Der SV Fellbach zieht Niklas Loraing aus der eignen Jugend zu den Herren hoch. von red · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Fellbach

Beim SV Fellbach ist eine Personalentscheidung gefallen, die über den Moment hinausweist. Der Verein aus der Verbandsliga Württemberg hat Niklas Loraing bis 2027 gebunden und setzt damit ein Zeichen für Kontinuität, Vertrauen und die Stärke der eigenen Ausbildung. In einer anspruchsvollen Saison erhält ein junger Spieler frühzeitig eine klare Perspektive.

Dass der SV Fellbach diesen Weg nun so deutlich markiert, passt zur sportlichen Lage des Vereins. Mit 36 Punkten aus 22 Spielen rangiert die Mannschaft in der Verbandsliga Württemberg derzeit auf Platz sieben und bewegt sich damit in einem dicht gestaffelten Mittelfeld zwischen Ambition und Absicherung. Gerade in einer solchen Phase haben Entscheidungen dieser Art Gewicht, weil sie nicht allein auf die Gegenwart, sondern ebenso auf die Zukunft zielen. Niklas Loraing beschreibt seine ersten Wochen im Herrenfußball als intensiv, zugleich aber auch als ermutigend. Er sei froh, nun ein fester Teil der Mannschaft zu sein und in Fellbach seine ersten Schritte im Aktivenbereich gehen zu können. Die Mannschaft habe ihn gut aufgenommen, sagt der junge Spieler, der auf eine erfolgreiche Rückrunde hofft und den eigenen Anspruch formuliert, sich weiterzuentwickeln, um der Mannschaft auf dem Platz zu helfen.