Nachwuchstalent rückt auf und schmerzhafter Abgang

– Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?

__________________________________________________________________________________________________

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Patrick Ritzinger hat sich dazu entschieden, die Zusammenarbeit mit dem 1. FFC Turbine Potsdam zu beenden, um sich künftig wieder verstärkt seinem Studium zu widmen. Der 24-jährige Österreicher verlässt den Verein mit sofortiger Wirkung und legt seine Tätigkeit als Athletiktrainer nieder.

„Ich bin unglaublich dankbar für all die gemeinsamen Momente – die Trainingseinheiten, Spiele, Gespräche, das Lachen und den starken Zusammenhalt. Es war mehr als nur Fußball, es war wie eine kleine Familie.

Danke an alle Spielerinnen, Trainer, Betreuer und Fans für das Vertrauen und die schöne Zeit.

Ich wünsche euch von Herzen nur das Beste für die Zukunft – sportlich und menschlich.“

Der 1. FFC Turbine Potsdam bedankt sich bei Patrick Ritzinger für seine geleistete Arbeit und sein Engagement und wünscht ihm für seinen weiteren persönlichen, akademischen sowie sportlichen Weg alles Gute.

BSV Rot-Weiß Schönow