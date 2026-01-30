Nachwuchstalent rückt auf und schmerzhafter Abgang

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
Das teilt der Verein auf Instagram mit:
Patrick Ritzinger hat sich dazu entschieden, die Zusammenarbeit mit dem 1. FFC Turbine Potsdam zu beenden, um sich künftig wieder verstärkt seinem Studium zu widmen. Der 24-jährige Österreicher verlässt den Verein mit sofortiger Wirkung und legt seine Tätigkeit als Athletiktrainer nieder.
„Ich bin unglaublich dankbar für all die gemeinsamen Momente – die Trainingseinheiten, Spiele, Gespräche, das Lachen und den starken Zusammenhalt. Es war mehr als nur Fußball, es war wie eine kleine Familie.
Danke an alle Spielerinnen, Trainer, Betreuer und Fans für das Vertrauen und die schöne Zeit.
Ich wünsche euch von Herzen nur das Beste für die Zukunft – sportlich und menschlich.“
Der 1. FFC Turbine Potsdam bedankt sich bei Patrick Ritzinger für seine geleistete Arbeit und sein Engagement und wünscht ihm für seinen weiteren persönlichen, akademischen sowie sportlichen Weg alles Gute.
Das teilt der Verein auf Instagram mit:
Ein echter Schönower Jung für die Erste – Emil Deeken rückt auf!
Der BSV Rot-Weiß Schönow setzt weiter konsequent auf den eigenen Nachwuchs und die vereinsinterne Entwicklung: Emil Deeken (19) wird zur Rückrunde fester Kaderbestandteil unserer 1. Herren! Emil ist ein echter Schönower Jung, der, genau wie seine gesamte Familie, tief in unserem Verein verwurzelt und engagiert ist. Nachdem er in der Hinrunde bereits immer wieder bei der Ersten ausgeholfen hat, folgt nun der nächste logische Schritt. In unserer 2. Herren hat er eine tolle Entwicklung genommen und sich hervorragend im Herrenbereich akklimatisiert.
Mit seiner starken Körperlichkeit und seinem guten Spielverständnis wird er trotz seines jungen Alters ein wichtiger Bestandteil unserer Defensive sein. Emil ist zudem ein klasse Beispiel für unseren Weg, junge Talente aus der eigenen Jugend über die zweite Mannschaft an das Landesklasse-Niveau heranzuführen.
