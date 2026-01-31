Nachwuchstalent des VfB Stuttgart wechselt in die LaLiga

– Foto: Joachim Koschler

Im Sommer 2022 kam Efe Korkut vom 1. FC Nürnberg ins Nachwuchsleistungszentrum des VfB und spielte zunächst eine Saison in der U17. Nach zwei Jahren mit 44 Spielen in der A-Junioren Bundesliga und der Nachwuchsliga sowie zehn Einsätzen in der UEFA Youth League gehört Efe Korkut seit dieser Saison dem Kader der U21 an. Bei 18 Einsätzen in der 3. Liga gelang dem Mittelfeldspieler ein Treffer. Ein weiterer Einsatz kommt für den in San Sebastian geborenen 19-Jährigen nicht mehr hinzu, denn Efe Korkut wechselt mit sofortiger Wirkung zu Athletic Bilbao in LaLiga. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

Stephan Hildebrandt, Direktor Nachwuchsleistungszentrum, sagt: „Efe kam vor dreieinhalb Jahren aus Nürnberg zum VfB und konnte in dieser Zeit besondere Erfahrungen in der Youth League, in der 3. Liga und auch durch häufige Trainingsteilnahmen bei der Lizenzspielermannschaft sammeln. Er gehörte zu den in besonderer Weise kreativen und spielverständigen Talenten. Efe hat sich nun dazu entschieden, den VfB zu verlassen und sich im Heimatland seiner Mutter bei einem ambitionierten Club einer neuen Herausforderung zu stellen. Wir wünschen ihm für seine sportlichen Karrierepläne bestes Gelingen.“