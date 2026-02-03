Nachwuchstalent des SGV Freiberg wechselt zum Ligakonkurrenten

– Foto: Imago

Beim SGV Freiberg Fußball wird der Winter genutzt, um Weichen für Gegenwart und Zukunft zu stellen. Der Tabellenführer der Regionalliga Südwest verleiht den jungen Verteidiger David Girmann für den Rest der Saison an die TSG Balingen. Der Schritt ist sportlich begründet und emotional nachvollziehbar: Es geht um Spielpraxis, Reife und den nächsten Entwicklungsschritt eines Talents in einer entscheidenden Phase seiner Laufbahn.

Bewegung beim Spitzenreiter In der Winterpause der Regionalliga Südwest ist beim SGV Freiberg personell erneut Bewegung zu verzeichnen. Trotz der Tabellenführung bleibt der Klub aktiv und trifft Entscheidungen mit Blick auf die langfristige Kaderentwicklung. Die Leihe von David Girmann ist Teil dieser Strategie und unterstreicht den Anspruch, sportlichen Erfolg und Talentförderung miteinander zu verbinden.

Wenig Einsatzzeit in Freiberg In der laufenden Spielzeit kam David Girmann beim SGV Freiberg lediglich zu einem Kurzeinsatz. Beim Gastspiel beim FSV Frankfurt durfte der Verteidiger erstmals Regionalliga-Luft für den Tabellenführer schnuppern. Weitere Einsatzminuten blieben aus, was angesichts der stabilen Freiburger Defensive und des engen Wettbewerbs um Spielzeit nachvollziehbar ist, für einen jungen Spieler jedoch eine Herausforderung darstellt.

Leihe mit klarer Zielsetzung Der SGV Freiberg Fußball verleiht David Girmann für die restliche Saison an die TSG Balingen. Der Wechsel erfolgt auf Leihbasis und verfolgt ein klares Ziel: Der junge Spieler soll auf hohem Niveau regelmäßig Spielpraxis sammeln. Der Verein sieht in diesem Schritt eine sinnvolle Maßnahme, um Girmann im Pflichtspielbetrieb weiterzuentwickeln und ihm Einsätze zu ermöglichen, die zuletzt ausblieben.

Neuer Anlauf in Balingen

Innerhalb der Regionalliga Südwest zieht es den 20-Jährigen nun zur TSG Balingen. Dort soll Girmann regelmäßig zum Einsatz kommen und sich sportlich weiterentwickeln. Für den Spieler eröffnet sich die Chance, Verantwortung zu übernehmen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Gleichzeitig soll er dazu beitragen, die Defensive der Balinger zu stabilisieren und sich im Ligaalltag zu behaupten.

Herausforderung beim Aufsteiger

Die TSG Balingen steht als Aufsteiger aktuell auf dem 16. Tabellenplatz. Der Kampf um den Klassenerhalt prägt die Rückrunde, jeder Punkt ist von großer Bedeutung. In diesem Umfeld erhält Girmann die Möglichkeit, sich unter Druck zu beweisen und seine Qualitäten in einer Mannschaft einzubringen, die dringend Stabilität und Konstanz benötigt.

Ausbildung auf höchstem Niveau

David Girmann wurde in der Jugend der TSG Hoffenheim ausgebildet. Er durchlief dort mehrere Nachwuchsstationen und sammelte Erfahrungen in der U17-Bundesliga, der U19-Bundesliga sowie in der U19-DFB-Nachwuchsliga. In der Saison 2023/24 absolvierte er 13 Spiele in der U19-Bundesliga Süd/Südwest, zuvor kam er in der U17-Bundesliga auf 15 Einsätze. Diese Ausbildung bildet das Fundament seiner fußballerischen Entwicklung.

Der Schritt in den Herrenbereich

Im Sommer wechselte Girmann von Hoffenheim zum SGV Freiberg und wagte damit den Schritt in den Herrenfußball auf Regionalliga-Niveau. Der Übergang erwies sich als anspruchsvoll, was sich in der geringen Einsatzzeit widerspiegelte. Die Leihe nach Balingen soll nun helfen, diesen Schritt weiterzugehen und die im Nachwuchs erlernten Fähigkeiten im Männerfußball zu festigen.