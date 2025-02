Nachwuchstalent bleibt beim Oberligisten bis 2026

Er ist eine der Entdeckungen der Hinrunde gewesen: Georg Wilhelm ist zu Saisonbeginn aus der U19 des VfR Aalen in den Schwerzer gewechselt und hat sich so rasant entwickelt, dass er bereits bei einigen Partien in der Startelf stand. Kein Wunder also, dass man gerne beim Fußball-Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd mit ihm verlängern wollte – zumal auch einige andere Vereine bereits die Fühler nach Wilhelm ausgestreckt hatten.

„Wir sind froh, dass Georg trotz einer stattlichen Anzahl von Anfragen seinen weiteren Weg bei der Normannia sieht, und wir freuen uns, dass wir so frühzeitig mit ihm verlängern konnten“, sagt Stephan Fichter, Sportlicher Leiter der Normannia. „Schön zu hören war für uns, dass er bei uns die besten Entwicklungsmöglichkeiten für sich sieht, er sich aber vor allem pudelwohl fühlt“, ergänzt Fichter. Tatsächlich gilt Trainer Zlatko Blaskic als Förderer junger Spieler, kann sie perfekt an die neue Umgebung anpassen, Wilhelm ist ein weiteres Beispiel. Der junge Mittelfeldspieler sei ein Paradebeispiel dafür, welchen Weg die Gmünder ohnehin eingeschlagen haben.

„Wir schauen stets auf junge und entwicklungsfähige Spieler aus der Region, wie bei Georg, der aus der U19 des VfR Aalen zu uns gekommen ist. Seine Entwicklung war jetzt schon rasant, er hat ordentlich Minuten sammeln können. Das Schöne aber: Mit seiner Entwicklung ist er längst noch nicht am Ende mit seinen erst 19 Jahren“, so Fichter weiter. Klein, wendig, aktiv und zweikampfstark, so lauten einige der Attribute, mit denen man Wilhelm beschreiben kann. „Wir trauen ihm die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu, haben vollstes Vertrauen in ihn“, ergänzt Fichter.