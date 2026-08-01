Nachwuchsspieler rücken auf und weitere Kreisliga-Zugänge

– Foto: David Buck

Der FV Calw verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A1 Nordschwarzwald mit drei Neuzugängen. Noah Sesar wechselt vom SV Althengstett zum FVC und soll das zentrale Mittelfeld verstärken. Für die Defensive kommt Innenverteidiger Ahmet-Can Ileli von den Sportfreunden Gechingen. Zudem schließt sich Offensivspieler Yassin Shaaban vom TSV Möttlingen dem Verein an und erweitert die Möglichkeiten im Angriff. Die Verantwortlichen setzen auf das Potenzial, den Ehrgeiz und den Teamgeist des Trios und sind überzeugt, dass alle drei den FV Calw sportlich wie menschlich bereichern werden. Der Verein heißt seine Neuzugänge herzlich willkommen und wünscht ihnen einen erfolgreichen sowie verletzungsfreien Start im FVC-Trikot.

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TSV Wolfschlugen

Der TSV Wolfschlugen verstärkt seinen Kader für die Kreisliga B1 Neckar/Fils mit Luigi Lanzano. Der 36-jährige Stürmer wechselt vom FV Neuhausen II zu den Hexabannern und bringt viel Erfahrung sowie ausgeprägte Abschlussqualitäten mit. Lanzano soll dem jungen Team nicht nur mit wichtigen Toren helfen, sondern auch auf und neben dem Platz Verantwortung übernehmen. Der TSV freut sich auf die gemeinsame Saison und heißt seinen erfahrenen Neuzugang herzlich willkommen.

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TSV Sickenhausen II

Der TSV Sickenhausen setzt in der Kreisliga B3 Alb weiter konsequent auf den eigenen Nachwuchs. Insgesamt rücken 21 Talente aus der Jugend in die erste und zweite Mannschaft auf. Im zweiten Teil stellt der Verein acht Spieler vor: Ben Seybold, Lennard Hessenmöller, Linus Rist, Merlin Raiser, Mika Wezel, Nino Wied, Noah Wacker und Noa Zirdum. Das Oktett deckt verschiedene Positionen von der Defensive über das Mittelfeld bis zum Angriff und Tor ab. Die jungen Akteure sollen im Herrenbereich wichtige Erfahrungen sammeln, sich kontinuierlich entwickeln und langfristig zu Leistungsträgern werden. Der TSV heißt seine Nachwuchsspieler herzlich willkommen und freut sich auf die gemeinsame Zeit.

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