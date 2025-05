Nachwuchskeeper des 1. FC Magdeburg fährt zur Europameisterschaft

Frohe Kunde für Tjark Möbius! Der Torhüter von den B-Junioren des 1. FC Magdeburg fährt zur U17-Europameisterschaft. Am Dienstag gab der Verein die Nominierung der 16-Jährigen für die Nationalmannschaft bekannt.

Vom 19. Mai bis zum 1. Juni steigen die Titelkämpfe der U17 in Albanien. Die deutsche Mannschaft trifft in der Vorrunde auf Frankreich, den Gastgeber und Portugal - womöglich dann mit Möbius zwischen den Pfosten. Im November hatte der Torwart im Qualifikationsspiel gegen die Niederlande (2:2) erstmals für die Nationalmannschaft gespielt und seinen Kasten in 45 Minuten sauber gehalten.

Mit der U17 des 1. FC Magdeburg, bei der Möbius der Kapitän ist, ist die Saison allerdings bereits beendet. Durch eine 2:4-Niederlage bei RB Leipzig schieden die Blau-Weißen am vergangenen Wochenende im Achtelfinale der deutschen Meisterschaft aus dem Titelrennen aus. Dennoch spielte das Team von Matthias Mincu eine starke Saison - und auf den Captain wartet nun noch ein besonderes Highlight.