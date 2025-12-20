Nachwuchsfußball im Fokus: Hallenfestival des SV Eiche 05 Weisen

Vom 30. Januar bis zum 1. Februar 2026 wird die OSZ-Halle in Wittenberge zum Zentrum des regionalen Nachwuchsfußballs. Der SV Eiche 05 Weisen veranstaltet an drei Tagen ein großes Hallenturnier für Juniorenteams und begrüßt dabei 21 externe Mannschaften aus Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Verschiedene Altersklassen, ein straffer Zeitplan und ein hochklassiges Teilnehmerfeld machen das Turnier zu einem sportlichen Höhepunkt im Winterkalender.

Der SV Eiche 05 Weisen setzt mit dieser Turnierserie ein deutliches Zeichen für die Nachwuchsarbeit. Über drei Tage hinweg stehen ausschließlich Jugendmannschaften im Mittelpunkt. Die Organisation eines solch umfangreichen Hallenevents unterstreicht den Stellenwert, den der Verein der Entwicklung junger Fußballer beimisst. Die OSZ-Halle bietet dabei den passenden Rahmen für intensive Spiele und eine kompakte Turnieratmosphäre.

Überregionale Beteiligung sorgt für sportliche Vielfalt

Insgesamt reisen 21 externe Mannschaften nach Weisen an. Die Teams kommen aus vier Bundesländern und bringen unterschiedliche fußballerische Prägungen mit. Mannschaften aus Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt treffen aufeinander, ergänzt durch mehrere Vertretungen des gastgebenden SV Eiche 05 Weisen. Diese Mischung verspricht abwechslungsreiche Spiele und zahlreiche neue sportliche Vergleiche.

Auftakt mit den C-Junioren am Freitagabend

Den Beginn der Turnierserie machen am Freitag, 30. Januar, die C-Junioren. Um 18 Uhr fällt der Startschuss für den ersten Turniertag. Mit dabei sind der 1. FC Lok Stendal, Borussia Brandenburg, der FSV Havelberg, die SG 03 Ludwigslust/Grabow sowie zwei Mannschaften des SV Eiche 05 Weisen. Bereits der Auftakt verspricht intensive Duelle und einen stimmungsvollen Einstieg in das Turnierwochenende.

Samstagvormittag gehört den Bambinis

Am Samstag wird das Programm früh fortgesetzt. Ab 9 Uhr stehen die Bambinis im Mittelpunkt. In dieser Altersklasse begrüßt der SV Eiche 05 Weisen den SSV Einheit Perleberg, den Pankower SV, Kickers Seehausen, den Putlitzer SV, den SC Staaken sowie eine eigene Mannschaft des Gastgebers. Für viele der jüngsten Spieler ist es ein besonderes Erlebnis, vor größerer Kulisse und im Turniermodus anzutreten.

B-Junioren bringen am Samstagnachmittag Tempo in die Halle

Ab 13 Uhr übernehmen die B-Junioren das Geschehen in der OSZ-Halle. Das Teilnehmerfeld ist hochkarätig besetzt. Der TSV Lichtenberg aus Berlin, Dynamo Schwerin, FK Hansa Wittstock, Saxonia Tangermünde, NSB Elbekicker/Borussia Genthin, der SV Protzen sowie eine Mannschaft des SV Eiche 05 Weisen sorgen für sportlich anspruchsvolle Begegnungen.

Interner Vereinsabend als verbindendes Element

Am Samstagabend ab 18 Uhr steht ein internes Vereinsturnier des SV Eiche 05 Weisen auf dem Programm. Dieses Turnier bildet einen bewussten Kontrast zum überregionalen Wettbewerb und stärkt den Zusammenhalt innerhalb des Vereins. Spieler, Trainer und Verantwortliche rücken enger zusammen und nutzen den Abend als gemeinsames Erlebnis.

Sonntag als Abschluss mit den E-Junioren

Den Schlusspunkt des Turnierwochenendes setzen am Sonntag ab 11 Uhr die E-Junioren. Auch hier ist das Teilnehmerfeld prominent besetzt. Der MSV Neuruppin, der Malchower SV, der SC Staaken, Kickers Seehausen, die SpG Zehlendorf/Zühlsdorf sowie eine Mannschaft des SV Eiche 05 Weisen sorgen für einen würdigen Abschluss. Technik, Spielfreude und Begeisterung stehen in dieser Altersklasse besonders im Vordergrund.

Ein Turnierwochenende mit Signalwirkung

Das dreitägige Hallenturnier des SV Eiche 05 Weisen vereint sportlichen Anspruch, organisatorische Leistung und gelebte Nachwuchsförderung. Die Vielzahl an Teams, die unterschiedlichen Altersklassen und die überregionale Beteiligung machen das Event zu einem echten Highlight. In der OSZ-Halle entsteht ein Fußballfest, das den Jugendfußball in den Mittelpunkt stellt und Weisen für drei Tage zu einem Treffpunkt junger Talente macht.