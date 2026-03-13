Nachwuchsförderung: Waldis Ballschule beim HNK Slaven Stuttgart

Der HNK Slaven Stuttgart weitet sein sportliches Angebot für die kleinsten Fußballbegeisterten aus. In Kooperation mit der Porsche Fußballschule der Stuttgarter Kickers wird ab April ein wöchentliches Bewegungstraining angeboten.

Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren. Ziel ist es, den Teilnehmern durch spielerische Ansätze erste Erfahrungen mit dem Ball zu vermitteln und die motorische Entwicklung zu fördern.

• Zeitraum: 15. April bis 17. Juni 2026

• Termin: Jeweils mittwochs von 16:00 bis 17:00 Uhr

• Standorte: Zunächst findet das Training in der Fasanenhofhalle statt. Ab Juni wechselt die Gruppe auf das Sportgelände im Freien.

Professionelle Betreuung

Durch die Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Kickers wird eine professionelle Betreuung der Einheiten gewährleistet. Der Fokus liegt dabei auf einer abwechslungsreichen Gestaltung, die Freude an der Bewegung in der Gemeinschaft vermittelt.

Anmeldung

Interessierte Eltern können ihre Kinder über das offizielle Portal der Stuttgarter Kickers anmelden. Da die Plätze begrenzt sind, wird eine zeitnahe Registrierung empfohlen.

Anmeldelink: https://fussballschule.stuttgarter-kickers.de/de/portal/events/839-waldis-ballschule-hnk-slaven-stuttgart