Nachwuchsergebnisse vom Wochenende

Bereits am Freitag unterlag unsere D2 dem TSV 1911 Themar I mit 0:3 im Kreispokal. Am Samstag war auch für unsere E-Junioren gegen die erste Mannschaft des SC 06 Oberlind nichts zu holen. Auch sie unterlagen mit 1:9 und schieden ebenfalls im Pokal aus. Unsere F-Junioren bestritten am gestrigen Sonntag ihr erstes Funino-Turnier auf unserem Sportplatz.