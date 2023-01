Nachwuchs-Talente verstärken TVD Velbert Oberliga Niederrhein: Gleich drei Transfers vermeldet der TVD Velbert, zugleich verlassen allerdings auch fünf Spieler den Verein.

Als Stürmer kommt Axel Glowacki von der SSVg Velbert. Dass er es schaffen kann, zeigte er in der letzten beiden Oberliga-Spielzeiten bei der SSVg, in denen er nach dem Sprung aus der U19 in die erste Mannschaft auf 24 Einsätze kam. Zudem wurde er gerade bei den Hallenstadtmeisterschaften in Velbert mit sieben Treffern Torschützenkönig und räumte den Pokal ab. Vor seiner Zeit in Velbert wurde Axel unter anderem in der Nachwuchsabteilung des 1. FC Köln ausgebildet.

Joelle Tomczak ist im offensiven Mittelfeld flexibel einsetzbar und kommt vom Oberligisten FC Kray, für den er 18 Spielen vier Tore schoss. 2020 schaffte er damals noch beim Wuppertaler SV den Sprung von den A-Junioren, die in der A-Junioren-Bundesliga West spielten, in die erste Mannschaft, wo er sich auch gleich durchsetzen konnte. 15 Spiele gab es in seiner Premieren-Saison bei den Herren in der Regionalliga West, ehe er sich einen Kreuzbandriss zuzog. In Kray brachte er sich wieder in Form und startete erneut durch.