Nachwuchs-Talente des SC St. Tönis haben maximalen Erfolg mit minimale

Trainer Luca Esposito, in Personalunion auch Spieler der Oberliga-Mannschaft, Sonntag aber aus Krankheitsgründen nicht dabei, bleibt aber realistisch: „Es ist schön, wie wir gerade stehen. Aber es ist zu dem Zeitpunkt auch erst eine Momentaufnahme. Wir fangen nicht an zu träumen und unser Ziel bleibt ein Platz nicht tiefer als Rang acht. Wir haben auf die Konkurrenten, die auch eine solche Platzierung anpeilen, wieder drei Punkte gut gemacht.“