St. Tönis-U15 dribbelt in der Niederrheinliga auf
St. Tönis-U15 dribbelt in der Niederrheinliga auf – Foto: Jens Terhardt

Nachwuchs-Talente des SC St. Tönis haben maximalen Erfolg mit minimale

Die C-Junioren bleiben in der Niederrheinliga auf ihrem angepeilten Kurs und haben bereits zwölf Punkte gesammelt – bei nur sechs erzielten Treffern. Die Talente des SC Krefeld fahren derweil einen Pflichtsieg ein.

Die Minimalisten haben wieder zugeschlagen. Die Rede ist von den C-Junioren des SC St. Tönis, die in der Niederrheinliga nach fünf Partien zwölf Zähler auf dem Pluskonto haben – und das mit nur sechs Treffern.

Trotz personeller Sorgen steht der vierte Platz zu Buche

Aktuelltes Beispiel: Auch beim abgeschlagenen Schlusslicht TSV Ronsdorf, gegen den sich bisher alle Kontrahenten ziemlich ausgetobt hatten, gab es nur zwei Treffer. Die langten aber dank einer wieder starken Defensive zu einem 2:0 (1:0)-Erfolg, wobei Luis Alexander Kalmbach doppelt traf (14./62.). Dabei trotzte der SC auch großen personellen Probleme, denn vom 24er-Kader standen aus Krankheits- und Urlaubsgründen nur 13 Akteure bei Fuß. Auch der mit drei Toren beste Vollstrecker Adam Eric Pickett fehlte, weshalb noch zwei Spieler aus der C2-Jugend mit auf der Bank saßen.

Platz vier ist eine erste Zwischenbilanz, die sich für einen Neuling sehen lassen kann. Und zwei der kommenden drei Begegnungen nach der Herbstferienpause zu Hause gegen die SVG Neuss-Weissenberg und den FC Kray, unterbrochen durch die Mammutaufgabe beim 1. FC Mönchengladbach, der bisher, wie der VfB Hilden, alles gewann, machen große Hoffnungen auf weiteres Zählbares.

Esposito setzt vorerst auf Bescheidenheit

Trainer Luca Esposito, in Personalunion auch Spieler der Oberliga-Mannschaft, Sonntag aber aus Krankheitsgründen nicht dabei, bleibt aber realistisch: „Es ist schön, wie wir gerade stehen. Aber es ist zu dem Zeitpunkt auch erst eine Momentaufnahme. Wir fangen nicht an zu träumen und unser Ziel bleibt ein Platz nicht tiefer als Rang acht. Wir haben auf die Konkurrenten, die auch eine solche Platzierung anpeilen, wieder drei Punkte gut gemacht.“

Ein Pflichtsieg, der zweite in dieser Spielzeit, gelang derweil dem SC Krefeld durch ein 3:2 (3:0) bei der weiter punktlosen SVG Neuss-Weissenberg. Allerdings wäre der Erfolg im zweiten Abschnitt, weil sich alle nach der klaren Pausenführung zu sicher waren, dem Team fast noch entrissen worden. Durch ein Eigentor (4.), Kenan Köglu (10.) und Max Achterberg (35., Elfmeter) hatte die Truppe von Trainer Roman Esser vorgelegt.

