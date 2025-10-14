Nachwuchs-Talente des SC St. Tönis haben maximalen Erfolg mit minimale

Trainer Luca Esposito, in Personalunion auch Spieler der Oberliga-Mannschaft, Sonntag aber aus Krankheitsgründen nicht dabei, bleibt aber realistisch: „Es ist schön, wie wir gerade stehen. Aber es ist zu dem Zeitpunkt auch erst eine Momentaufnahme. Wir fangen nicht an zu träumen und unser Ziel bleibt ein Platz nicht tiefer als Rang acht. Wir haben auf die Konkurrenten, die auch eine solche Platzierung anpeilen, wieder drei Punkte gut gemacht.“
Ein Pflichtsieg, der zweite in dieser Spielzeit, gelang derweil dem SC Krefeld durch ein 3:2 (3:0) bei der weiter punktlosen SVG Neuss-Weissenberg. Allerdings wäre der Erfolg im zweiten Abschnitt, weil sich alle nach der klaren Pausenführung zu sicher waren, dem Team fast noch entrissen worden. Durch ein Eigentor (4.), Kenan Köglu (10.) und Max Achterberg (35., Elfmeter) hatte die Truppe von Trainer Roman Esser vorgelegt.