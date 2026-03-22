Nachwuchs-Segen im Nordschwarzwald: 17 neue Schiedsrichter

Große Freude herrscht bei den Verantwortlichen der Schiedsrichtergruppe Nördlicher Schwarzwald: Die Zahl der Unparteiischen ist um 17 Personen gewachsen. So viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen erfolgreich am jüngsten Neulingskurs teil. Der jüngste Teilnehmer war 13 Jahre, der älteste 41 Jahre alt.
Besonders erfreulich: Alle Absolventinnen und Absolventen bestanden die abschließende Prüfung, die am Sonntag im Sportheim in Glatten stattfand. Damit steht ihrem Einsatz auf den Fußballplätzen nichts mehr im Wege.
Die ersten Schiedsrichter-Utensilien konnte Schulungsleiter Thomas Horvat den zwölf männlichen und fünf weiblichen Neulingen direkt überreichen – ein symbolischer Start in ihre neue Aufgabe auf dem Spielfeld. Auch Schiedsrichter-Lehrwartin Swenja Neugebauer aus Friedrichshafen wurde für ihr Engagement gewürdigt: Als Dank für ihre hervorragende Arbeit überreichte ihr Horvat einen Blumenstrauß.
Schiedsrichter-Obmann Markus Teufel zeigte sich ebenfalls hochzufrieden mit dem gelungenen Kurs und dem erfreulichen Zuwachs. Schon in naher Zukunft werden die neuen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter – begleitet von erfahrenen Paten – ihre ersten Einsätze auf den Sportplätzen der Region absolvieren.
Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen im Neulingskurs; Singh Gurman, Lukas Rapp, Lucian Lohmüller, Laura Leibold, Simon Hildwein, Javier von Villeneuve, Bastian Schlotter, Jasmin Fischer, Reinhard Gerster, Slava Lutz, Leon Beyerle, Dennis Rebmann, Nina Yvaina Müller, Philipp Kress, Wolfgang Seidel, Paul Beuter, Kilian Locher.