Nachwuchs-Segen im Nordschwarzwald: 17 neue Schiedsrichter

Schiriobmann Markus Teufel mit Vorstandsteam und die 17 neuen Schiedsrichter. – Foto: Uli Bernhard

Große Freude herrscht bei den Verantwortlichen der Schiedsrichtergruppe Nördlicher Schwarzwald: Die Zahl der Unparteiischen ist um 17 Personen gewachsen. So viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen erfolgreich am jüngsten Neulingskurs teil. Der jüngste Teilnehmer war 13 Jahre, der älteste 41 Jahre alt.

Besonders erfreulich: Alle Absolventinnen und Absolventen bestanden die abschließende Prüfung, die am Sonntag im Sportheim in Glatten stattfand. Damit steht ihrem Einsatz auf den Fußballplätzen nichts mehr im Wege.

Die ersten Schiedsrichter-Utensilien konnte Schulungsleiter Thomas Horvat den zwölf männlichen und fünf weiblichen Neulingen direkt überreichen – ein symbolischer Start in ihre neue Aufgabe auf dem Spielfeld. Auch Schiedsrichter-Lehrwartin Swenja Neugebauer aus Friedrichshafen wurde für ihr Engagement gewürdigt: Als Dank für ihre hervorragende Arbeit überreichte ihr Horvat einen Blumenstrauß.