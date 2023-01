Nachwuchs schlägt sich wacker FC Hertha Wiesbach: Mit wenig Personal bis ins Viertelfinale

Das nur mit wenigen Spielern angetretene verbandsliga-Team des FC Hertha Wiesbach hat sich als Vertretung des RPS-Oberligisten beim LBS-Cup des FC Wadrill bis zum Viertelfinale prächtig geschlagen. In der Vorrunde konnte das Veranstalterteam SG Wadrill-Sitzerath, das Reserveteam des Verbandsligisten SG Wadrill-Sitzerath mit 4:0 bezwungen werden, auch gegen die SF Thailen gab es mit 7:2 einen deutlichen Triumph. Das abschließende spiel gegen den TuS Oberbrombach ging 2:3 verloren, Wiesbach gewann die Gruppe aber wegen des besten Torverhältnisses dreier punktgleicher Teams. In der Zwischenrunde half nach dem 2:2 gegen den SC Birkenfeld und dem 1:2 gegen den Saarlandligisten VfL Primstal ebenfalls das Torverhältnis, ehe sich der spätere Turniersieger SV Hellas Bildstock bei der 1:9-Niederlage als zu stark erwies. Trotzdem bekam das junge Wiesbacher Team viel Applaus. "Wir konnten kaum wechseln, hatten am Sonntag nur vier Spieler auf dem Feld, denen muss man volle Anerkennung zollen, sie haben sich in den drei Spielen so gut es ging präsentiert, Bildstock war uns dann aber überlegen", sagte Frederik Lappas, der für das Team verantwortlich zeichnete.