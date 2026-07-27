Nachwuchs-Juwel wird Profi: FC Ingolstadt 04 belohnt Noel Lakatos

– Foto: FC Ingolstadt 04

Lakatos wechselte bereits im Sommer 2022 aus dem Nachwuchs des DFI Bad Aibling ins NLZ der Schanzer und durchlief seitdem mehrere Nachwuchsmannschaften des FC Ingolstadt 04. Zur Saison 2025/26 rückte der 1,85 Meter große Defensivspieler in die U21 auf und kam dort bislang auf 15 Pflichtspiele. Neben seinen Einsätzen im Verein sammelte der Rechtsverteidiger zudem internationale Erfahrung im Trikot der ungarischen U19-Nationalmannschaft, für die er bislang sieben Länderspiele absolvierte.

Für Noel Lakatos ist der erste Profivertrag ein besonderer Moment: „Die vergangenen Jahre beim FC Ingolstadt 04 haben mich sportlich und persönlich geprägt. Umso mehr freue ich mich, nun meinen ersten Profivertrag unterschreiben zu dürfen. Gleichzeitig weiß ich, dass das erst der Anfang ist. Ich möchte mich jeden Tag weiterentwickeln und die Chance, die mir der Verein gibt, bestmöglich nutzen.“

Rigo Hof, Koordinator Kaderplanung und Scouting, sagt über den 18-Jährigen: „Noel hat einen Großteil seiner fußballerischen Ausbildung in unserem Nachwuchsleistungszentrum absolviert und sich diesen Schritt mit viel Einsatz verdient. Es freut uns besonders, wenn Spieler aus den eigenen Reihen den Sprung in den Profibereich schaffen. Wir sehen in ihm weiteres Entwicklungspotenzial und wollen ihn auf seinem Weg gezielt begleiten.“