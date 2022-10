Nachwuchs im Wandel? Bender: „Für das Geld würde sich heute kein Jugendspieler die Schuhe binden“ DAZN-Dokumentation über Löwen-Nachwuchs

Jüngster Löwen-Kapitän aller Zeiten – später Bundesliga -Star und Nationalspieler. Vor etwas mehr als einem Jahr hat Lars Bender seine Profi-Karriere beendet. Begonnen hat sie am 27. November 2006 als Bender gegen TuS Koblenz sein Debüt für den TSV 1860 München gab. Den größten Unterschied zu seiner Zeit sieht Bender vor allem in der finanziellen Entlohnung. „Die verdienen viel früher unfassbar viel Geld. Das ist für den eigenen Geldbeutel unglaublich schön, auf der anderen Seite kann es auch ein zusätzlicher Ballast sein und dich charakterlich verbiegen. Und das tut es auch in vielen Fällen.“

München - Überraschend tauchte am vergangenen Wochenende Marius Wörl in der Aufstellung des TSV 1860 München auf. Chef-Trainer Michael Köllner verhalf damit dem nächsten Junglöwen zum Startelfdebüt . Vor knapp 16 Jahren hatte der damals 17-jährige Lars Bender ebenfalls sein Profi-Debüt gegeben. Bender selbst sieht seine Generation als die Anfänge des heutigen Usus mit 17 oder 18 im Profi-Geschäft Fuß zu fassen. In DAZN-Dokumentation „KV – Zwischen Dorf und Fürstentum“ äußern sich einige Ex-Löwen wie Benny Lauth, Kevin Volland oder Lars Bender, um die Veränderungen im Jugendfußball, den Einfluss von Beratern und das immer mehr werdende Geld.

Eine Entwicklung, die Bender wohl häufiger in seiner Profi-Karriere beobachten konnte. Immer mehr junge Spieler wollen möglichst früh den Sprung in den Profibereich schaffen. Heutzutage sei es selbstverständlich mit 17 oder 18 einen Profi-Vertrag für „zig Tausende Euro“ zu unterschreiben, sagt auch Markus Ziereis. Und Löwen-Ikone Benny Lauth pflichtet ihm bei: „Wenn du es mit 17 noch nicht geschafft hast, dann kommt der Berater und sagt: ‚Bring ihn mal woanders hin.‘“ Wer nicht früh genug den hochdotierten Profi-Vertrag vorgelegt bekommt, der wechselt eben.

Ex-Löwe und Nationalspieler Kevin Volland: „Die Jugendspieler haben mittlerweile eine Macht“

Die Berater nutzen in gewisser Weise aber einfach nur ein Problem aus, dass das Nachwuchssystem mehr und mehr selbst befeuert. „Die Jugendspieler haben mittlerweile so eine Macht“, sagt Ex-Bundesligastar Kevin Volland, der selbst einen schwierigen Weg in den Profi-Fußball hinter sich hat. Wer viel Geld verdienen will, gibt seinem Verein Bescheid und wenn der dann nicht zahlen will, dann sucht man sich eben einen neuen Klub, so Volland. Es wird sich schon ein Verein finden, der das geforderte Gehalt zahlt. Oft hat man das Gefühl nicht die sportliche Perspektive sei entscheidend, sondern die monetäre Entlohnung.

Im April 2007 unterschrieb Lars Bender damals seinen ersten Profivertrag - auch mit 18 - aber eben mit bereits mit einer Handvoll Spielen in der 2. Bundesliga. Rückblickend sagt er mit einem Lachen: „Für das Geld, wo wir die ersten zwei Jahre 2. Liga gespielt haben, da würde sich heute kaum ein A-Jugendspieler noch die Schuhbänder binden.“ Charakterlich hat es dem Publikumsliebling vermutlich nicht geschadet mit dem Profi-Vertrag zu warten. Und wenn man bedenkt, dass Bender für Leverkusen in über 250 Partien in der Bundesliga auflief und 30 Mal in der Champions League, scheint es auch seiner sportlichen Karriere keinen Abbruch getan zu haben. (Boris Manz)