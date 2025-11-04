Nachwuchs des VfR Warbeyen bleibt eine Klasse für sich

„Obwohl wir auch in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft waren, haben wir uns zunächst weiterhin das Leben schwer gemacht. Zudem ging ein Fernschuss an den Innenpfosten und die gegnerische Torhüterin hat gut gehalten. Wir selbst haben kurz vor Ende erst die erste Torchance hergegeben. Am Ende war es ein verdienter Sieg, der auch durchaus höher hätte ausfallen können“, sagte Bart Denissen.

Die Bilanz seiner Schützlinge nach sechs Partien kann sich sehen lassen. Zur maximalen Punkteausbeute von 18 Zählern gesellt sich ein Torverhältnis von 30:2. „Wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir nach sechs Spielen so dastehen würden, hätte ich das doppelt unterschrieben. Wir fordern und fördern uns gegenseitig. Unser großes Ziel ist es, die Entwicklung der Mädchen voranzutreiben“, sagte Denissen. Für sein Team steht jetzt am kommenden Sonntag, 9. November, 15 Uhr, die Partie beim Tabellenneunten DJK TuSA 06 Düsseldorf an.

So lief es bei den Junioren des Kreises

In der Grenzlandliga der A-Junioren hat die JSG SV Straelen/SV Veert nach einem 6:0 (2:0)-Erfolg gegen den PSV Wesel die direkten Abstiegsränge verlassen und sich auf Relegationsplatz neun verbessert. Marc Bons (3., 27., 68.), Karol Kurkiewicz (58.), Jacob Schmitz (67.) und Liam Neukirch (75.) sorgten mit ihren Treffern für den deutlichen Heimsieg.