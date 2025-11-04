Nachwuchs des VfR Warbeyen bleibt eine Klasse für sich

Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen sind in der Niederrheinliga weiterhin das Maß aller Dinge. Seit dem ersten Spieltag steht das Team von Bart Denissen auf Rang eins. Am Sonntag bestätigte der VfR seine blendende Verfassung mit einem 3:0 (1:0)-Heimsieg gegen den bisherigen Tabellenzweiten Sportclub Krefeld.
Auf dem Kunstrasen im Sportzentrum Unterstadt legte der VfR gegen den Verfolger einen Traumstart hin. Bereits in der zweiten Minute brachte Maartje Koelemeij den Ball zur Führung im Krefelder Tor unter. „Danach haben wir uns in der ersten Halbzeit ein bisschen schwergetan. Wir hätten auch 2:0 oder 3:0 führen können, haben unsere Chancen jedoch nicht genutzt“, sagte Bart Denissen.
Nach einer Stunde platzte schließlich der Knoten: Robin Roovers wurde mit ihrem sechsten Saisontreffer (63.) zur neuen Warbeyener Top-Torjägerin und ebnete den Weg für Heimsieg Nummer drei. In der Nachspielzeit stellte die eingewechselte Sophie Kühne den Endstand her.
„Obwohl wir auch in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft waren, haben wir uns zunächst weiterhin das Leben schwer gemacht. Zudem ging ein Fernschuss an den Innenpfosten und die gegnerische Torhüterin hat gut gehalten. Wir selbst haben kurz vor Ende erst die erste Torchance hergegeben. Am Ende war es ein verdienter Sieg, der auch durchaus höher hätte ausfallen können“, sagte Bart Denissen.
Die Bilanz seiner Schützlinge nach sechs Partien kann sich sehen lassen. Zur maximalen Punkteausbeute von 18 Zählern gesellt sich ein Torverhältnis von 30:2. „Wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir nach sechs Spielen so dastehen würden, hätte ich das doppelt unterschrieben. Wir fordern und fördern uns gegenseitig. Unser großes Ziel ist es, die Entwicklung der Mädchen voranzutreiben“, sagte Denissen. Für sein Team steht jetzt am kommenden Sonntag, 9. November, 15 Uhr, die Partie beim Tabellenneunten DJK TuSA 06 Düsseldorf an.
In der Grenzlandliga der A-Junioren hat die JSG SV Straelen/SV Veert nach einem 6:0 (2:0)-Erfolg gegen den PSV Wesel die direkten Abstiegsränge verlassen und sich auf Relegationsplatz neun verbessert. Marc Bons (3., 27., 68.), Karol Kurkiewicz (58.), Jacob Schmitz (67.) und Liam Neukirch (75.) sorgten mit ihren Treffern für den deutlichen Heimsieg.
Einen noch höheren Sieg feierte der SV Straelen in der B-Junioren-Grenzlandliga. Das Team steht nach dem 9:0 (6:0)-Erfolg gegen den SV Krechting weiter auf Platz drei. Fabian Otschik (1.), Mats Prang (10., 32., 53., 67.), Fynn Eymael (15., 20.), Marvin Verlegh (16.) und Lenny Swiniarski (62.) erzielten die Tore.
Siegfried Materborn kam unterdessen beim PSV Wesel unter die Räder. Die Partie endete 1:8 (0:2) aus Sicht der Gäste, für die die Welt zur Halbzeit mit zwei Gegentoren (20., 32.) noch halbwegs in Ordnung war. Nach dem Seitenwechsel machte es der PSV mit sechs weiteren Treffern (42., 45., 48., 51., 67., 68.) deutlich. Omar Al Zriekat gelang in der 65. Minute der Ehrentreffer für die Gäste, die in der Tabelle auf Rang acht abrutschten.
Die JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen verlor nach dem Führungstreffer durch Faraz Sultani (22.) mit 1:2 (1:0) gegen den VfB Homberg. Die Gäste drehten das Spiel gegen den Tabellensechsten in Durchgang zwei (68., 71.).
In Grenzlandliga der C-Junioren verlor Siegfried Materborn das Heimspiel gegen die Sportfreunde Lowick mit 3:4 (2:3). Durch Treffer von Mehdi Lamssiah (12., 56.) und Abdul Jalloh (17.) kam der Gastgeber dreimal nach einem Rückstand (10., 14., 35.+1) zurück. Doch die Sportfreunde hatten ganz spät das letzte Wort (70.+4). In der Tabelle rutschte Siegfried Materborn auf den drittletzten Platz ab. Der 1. FC Kleve eroberte mit einem 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den VfL Repelen die Tabellenführung. Lukas Rehfeldt wurde mit seinem Tor in der 21. Minute zum Matchwinner für den Klever Nachwuchs.