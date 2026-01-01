Nachwuchs des FC Burgsolms dreimal ganz vorne

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
HALLE: +++ „Budenzauber“ kann auch der Nachwuchs richtig gut. Beim Fußball-Hallenturnier des FC Burgsolms sahnen heimische Mannschaften kräftig ab. So ist das Juniorenturnier verlaufen +++
Solms-Burgsolms. Vier Tage Nachwuchsfußball, volle Turnierpläne und zahlreiche Entscheidungen: Der Junioren-„Rewe-Budenzauber“ des FC Burgsolms hat vom 27. bis 30. Dezember erneut den Hallenfußball „zwischen den Jahren“ geprägt. In der Großsporthalle Burgsolms rollte der Ball von der G- bis zur B-Jugend nahezu durchgehend von morgens bis abends, rund 450 Kinder aus der Region und darüber hinaus standen auf dem Parkett.