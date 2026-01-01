So sehen Sieger aus: Die C-Jugend des FC Burgsolms gewinnt das Turnier in eigener Halle durch einen 3:0-Finalerfolg über die SpVgg Bomber Bad Homburg. © FC Burgsolms

Nachwuchs des FC Burgsolms dreimal ganz vorne HALLE: +++ „Budenzauber“ kann auch der Nachwuchs richtig gut. Beim Fußball-Hallenturnier des FC Burgsolms sahnen heimische Mannschaften kräftig ab. So ist das Juniorenturnier verlaufen +++

Solms-Burgsolms. Vier Tage Nachwuchsfußball, volle Turnierpläne und zahlreiche Entscheidungen: Der Junioren-„Rewe-Budenzauber“ des FC Burgsolms hat vom 27. bis 30. Dezember erneut den Hallenfußball „zwischen den Jahren“ geprägt. In der Großsporthalle Burgsolms rollte der Ball von der G- bis zur B-Jugend nahezu durchgehend von morgens bis abends, rund 450 Kinder aus der Region und darüber hinaus standen auf dem Parkett.