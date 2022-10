Nachwuchs des 1. FC Kleve verliert das Top-Spiel Niederrheinliga: Die C-Junioren haben bei der 0:4-Niederlage beim Rot-Weiss Essen zu viel Respekt vor dem Gegner.

Einen Fehler im Klever Aufbauspiel bestrafte der Tabellenführer nach fünf Minuten mit dem Treffer zum 1:0. Nach einer halben Stunde erhöhte RWE per Freistoß. „Die Essener Pausenführung war verdient. Wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt und hatten zu viel Respekt vor dem Gegner“, sagte der Klever Trainer Niko Hegemann.

Nach dem Wechsel fand seine Mannschaft besser ins Spiel. „Wir hatten sogar Chancen zum Anschlusstreffer, konnten das Glück vorne aber nicht erzwingen“, so Hegemann. RW Essen stellte den Endstand mit Treffern in der 49. und 68. Minute her. „Wir erwischen lieber einen nicht so guten Tag bei RW Essen als anderswo“, sagte Hegemann, dessen Team auf Rang drei abgerutscht ist. Er sei sehr zufrieden mit dem bisherigen Abschneiden.

So richtig glücklich war Yannik Nawrocki, Trainer der C-Junioren des SV Straelen, mit dem 2:2 (1:0) seines Teams in der Niederrheinliga gegen die Spvg Schonnebeck nicht. „Drei Punkte waren auf jeden Fall möglich“, sagte der Straelener Coach. Nellio Fröse hatte den SVS nach 16 Minuten in Führung gebracht. Danach habe manes jedoch verpasst, das 2:0 nachzulegen, so Nawrocki.