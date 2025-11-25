Nachwuchs des 1. FC Kleve verliert

Die B-Junioren des 1. FC Kleve haben in der Niederrheinliga die zweite knappe Niederlage in Folge kassiert. Das Team verlor das Heimspiel gegen die SG Unterrath trotz ansprechender Leistung mit 0:2 (0:0). In der Tabelle stehen die Klever trotz der Niederlage weiter mit zwölf Zählern auf Rang neun. Der Vorsprung auf die Relegationsplätze beträgt jedoch nur einen Zähler.

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte hatten beide Teams gute Torchancen. Der 1. FC Kleve kam in der Folge besser aus der Kabine und wäre beinahe durch Moritz Ziemus in Führung gegangen, doch dessen Flanke landete nur auf dem Querbalken. Auf der anderen Seite ging die SG Unterrath in Führung (54.). Als die Klever in der Schlussphase alles nach vorne warfen, gelang es den Gästen, das spielentscheidende 2:0 (78.) nachzulegen.

„Irgendwann mussten wir komplett aufmachen. Die Mannschaft hat wieder alles investiert und ein ordentliches Spiel gemacht“, sagte FC-Coach Niko Hegemann. Der Trainer, der sich die Verantwortung mit Lukas Nakielski und Ole Kahl teilt, ordnete die negativen Ergebnisse der vergangenen Wochen noch einmal in einen größeren Kontext ein. „Wir haben als Saisonziel ausgegeben, wenigstens einen der zwei Quali-Plätze zu erreichen.“ In der Niederrheinliga habe man sich besser als erwartet zurechtgefunden. „Du musst hier jede Woche ans Maximum gehen, um eine Chance zu haben, etwas zu holen. Im Verhältnis zu den anderen Mannschaften machen wir es im Rahmen unserer Möglichkeiten echt ordentlich. Wir sind total zufrieden.“ In der Tabelle belegt der 1. FC Kleve weiter Platz neun, der am Ende der Saison zum direkten Klassenerhalt reicht. Der Vorsprung auf die Relegationsplätze beträgt derzeit einen Zähler.

Materborns B-Jugend überzeugt gegen Homberg II

In der Grenzlandliga der B-Junioren behielt Siegfried Materborn im Heimspiel gegen den VfB Homberg II mit 4:2 (2:0) die Oberhand. Ein Doppelpack von Ibrahima Kane (22., 29.) brachte die Materborner in Durchgang eins auf Kurs, doch nach der Pause legten die Gäste einen Blitzstart hin und glichen binnen fünf Minuten (44., 48.) aus. Ein dritter Doppelschlag entschied das Spiel in der Schlussphase zugunsten des neuen Tabellensiebten aus Materborn. Kamal Alakili Alomari (70.) und Philipp van Stiphout (73.) stellten den Endstand her.

Der 1. FC Kleve kassierte beim Tabellendritten PSV Wesel eine 1:8 (0:2)-Niederlage. Schon zur Halbzeit lag der PSV mit zwei Treffern (9., 26.) in Führung. Nach dem Wiederanpfiff sollten sechs weitere (48., 51., 65., 68., 76., 77.) folgen. Sirius Radant konnte für den 1. FC Kleve zwischenzeitlich auf 1:4 (54.) verkürzen. In der Tabelle rutschten die Klever auf Rang sechs ab.

JSG besiegt Krechting

Neuer Tabellenfünfter ist die JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen, die ihr Spiel beim Tabellenzehnten SV Krechting mit 3:1 (1:1) gewann. Die JSG war in der 32. Minute in Rückstand geraten, doch Ilja Kellner fand noch vor der Pause (37.) die richtige Antwort. Mit zwei weiteren Treffern (42., 76.), schnürte Kellner einen Dreierpack und sicherte den Gästen den Sieg.

In der Grenzlandliga der C-Junioren verlor der Drittletzte Siegfried Materborn beim 1. FC Lintfort mit 1:3 (1:2). Auf den Gegentreffer zum 0:1 in der 16. Minute hatte Materborns Glynn Ngesang noch die richtige Antwort gefunden (25.), doch die Gastgeber gingenvor der Pause erneut in Führung (34.). Mit dem Treffer zum 3:1 in der 67. Minute war die Partie entschieden.

Das Heimspiel des Tabellendritten 1. FC Kleve gegen den Vorletzten Hamminkelner SV fand nicht statt, weil die Gäste nicht antraten.