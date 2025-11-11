Nachwuchs des 1. FC Kleve kehrt in die Erfolgsspur zurück

Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen wahrten ihre perfekte Bilanz dank eines 5:2 (4:1)-Erfolgs über DJK TuSA Düsseldorf. Robin Roovers (7.), Robin Giezen (10., 21.) und Silja Peters (17.) brachten den Tabellenführer früh auf Kurs. Die Gäste verkürzten in der Folge auf 2:4 (24., 47.), doch Peters entschied der Partie mit einem verwandelten Foulelfmeter (50.) für den VfR. „Düsseldorf hat es uns erhebliche Probleme bereitet. Am Ende haben wir verdient gewonnen, weil wir uns gut reingekämpft und unsere Chancen genutzt haben“, sagte VfR-Coach Bart Denissen nach dem siebten Sieg im siebten Spiel.