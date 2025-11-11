 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Der Klever Nachwuchs erlebte insgesamt ein durchwachsenes Wochenende.
Der Klever Nachwuchs erlebte insgesamt ein durchwachsenes Wochenende. – Foto: Arno Wirths

Nachwuchs des 1. FC Kleve kehrt in die Erfolgsspur zurück

Die B-Junioren vom Bresserberg befanden sich nach fünf Niederlagen in Serie im freien Fall. Doch die Talfahrt hat ein Ende. Das sagt Trainer Niko Hegemann zum 3:2-Erfolg gegen Ratingen 04/19.

Verlinkte Inhalte

B-Niederrheinliga
B-Niederrheinliga
A-Jun.-Grenzland
B-Jun.-Grenzland
C-Jun.-Grenzland

In der Niederrheinliga der B-Junioren hat der 1. FC Kleve nach zuvor fünf Niederlagen in Serie endlich wieder einen Sieg gefeiert. Im Heimspiel gegen Ratingen 04/19 behielt der Klever Nachwuchs dank Toren von Leonard Egen (53.), Oliwier Korona (71.) und Inricke Chejou (75.) mit 3:2 (0:1) die Oberhand. Die Gäste hatten in der 40. und 77. Minute getroffen.

„Temporeiches und unterhaltsames Spiel“

So., 09.11.2025, 11:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
3
2
Abpfiff

„Es war ein sehr temporeiches, intensives und unterhaltsames Spiel. Wir sind zufrieden mit der Leistung. Die Jungs haben Charakter bewiesen und sich gegen einen starken Gegner für ihre gute Arbeit belohnt“, sagte FC-Trainer Niko Hegemann, dessen Schützlinge sich in der Tabelle auf Rang acht verbesserten.

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
VfR Warbeyen
VfR WarbeyenVfR Warbeyen
2
5
Abpfiff

Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen wahrten ihre perfekte Bilanz dank eines 5:2 (4:1)-Erfolgs über DJK TuSA Düsseldorf. Robin Roovers (7.), Robin Giezen (10., 21.) und Silja Peters (17.) brachten den Tabellenführer früh auf Kurs. Die Gäste verkürzten in der Folge auf 2:4 (24., 47.), doch Peters entschied der Partie mit einem verwandelten Foulelfmeter (50.) für den VfR. „Düsseldorf hat es uns erhebliche Probleme bereitet. Am Ende haben wir verdient gewonnen, weil wir uns gut reingekämpft und unsere Chancen genutzt haben“, sagte VfR-Coach Bart Denissen nach dem siebten Sieg im siebten Spiel.

So., 09.11.2025, 11:00 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
3
3
Abpfiff

In der Grenzlandliga der A-Junioren erreichte der neue Tabellendritte 1. FC Kleve ein 3:3 (1:2) beim Spitzenreiter GSV Moers. Nach Toren von Matteo Cagnazzo (17.), Joshua Annang (70.) und Jannes Wels (85.) wähnten sich die Gäste eigentlich bereits auf der Siegerstraße, doch der GSV, der zuvor bereits zweimal in Führung gegangen war (8., 30.), schlug in der 90. Minute noch einmal zu.

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
JSG Straelen/Veert
JSG Straelen/VeertJSG Straelen/Veert
2
8
Abpfiff

Die JSG SV Straelen / SV Veert verbesserte sich dank eines 8:2 (5:1)-Erfolgs beim Hamminkelner SV auf Rang acht. Liam Neukirch (1., 55.), Hannes Schmitz (8., 38.), Marvin Szentulat (20.), Marc Bons (32.), Robin Fleuren (49.) und Jacob Schmitz (78.) trafen für den SVS, der nur zwei Gegentore (34., 61.) kassierte.

So., 09.11.2025, 11:00 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
SV Straelen
SV StraelenSV Straelen
0
4
Abpfiff

So., 09.11.2025, 11:00 Uhr
SV Krechting
SV KrechtingKrechting
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
3
0
Abpfiff

In der Grenzlandliga der B-Junioren ließ Spitzenreiter SV Straelen auf den 5:1 (2:0)-Erfolg unter der Woche gegen den SV Sonsbeck einen 4:0 (1:0)-Auswärtssieg bei den Sportfreunden Lowick folgen. Dreierpacker Fynn Eymael (40., 73., 76.) und Jona Mohr (72.) erzielten die Treffer. Der 1. FC Kleve, der sich am Mittwoch noch mit 2:1 (0:0) gegen die JSG Borussia Bocholt/Vardingholt/Barlo durchgesetzt hatte, verlor am Sonntag mit 0:3 (0:1) beim SV Krechting. Die Gegentreffer fielen in der 32., 70. und 77. Minute.

So., 09.11.2025, 11:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/
JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/
1
5
Abpfiff

Die JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen gewann ihr Auswärtsspiel beim SV Sonsbeck mit 5:1 (3:0). Faraz Sultani (4., 11.), Gustavo Schramm (21.) und Iljas Kellner (78., 80.+2) waren die Torschützen für den Tabellensechsten, der in der 75. Minute das zwischenzeitliche 1:3 kassiert hatte.

So., 09.11.2025, 13:00 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
0
2
Abpfiff

Siegfried Materborn verlor auf heimischem Rasen in der Klever Oberstadt mit 0:2 (0:2) gegen den SV Budberg und rutschte in der Tabelle auf Rang neun ab. Zwei Treffer in Durchgang eins (3., 32.) entschieden die Partie.

1. FC Kleve büßt Platz eins ein

Sa., 08.11.2025, 12:30 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
2
2
Abpfiff

In der C-Junioren-Grenzlandliga musste der 1. FC Kleve die Tabellenführung nach einem 2:2 (2:1) im Heimspiel gegen die Sportfreunde Lowick abgeben. Lukas Rehfeldt (5.) und Rohat Sevim (12.) sorgten früh für einen Zwei-Tore-Vorsprung, doch die Gäste aus Bocholt glichen in der Folge noch aus (29., 43.).

Sa., 08.11.2025, 13:00 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
7
2
Abpfiff

Siegfried Materborn kletterte mit einem 7:2 (3:1)-Erfolg im Heimspiel gegen den Hamminkelner SV auf Rang zehn. Aaron van Amstel (13.), Franciszek Tur (32., 35.+4), Daniah Hassan (40.), Abdul Jalloh (44.) und Glynn Ngesang (48.) trafen für die Materborner. Ein weiterer Treffer fiel in der 68. Minute. Die Gäste aus Hamminkeln glichen zwischenzeitlich aus (22.) und verkürzten auf 2:6 (56.).

Aufrufe: 011.11.2025, 14:00 Uhr
RP / Nils HendricksAutor