Nachwuchs des 1. FC Kleve kehrt in die Erfolgsspur zurück

In der Niederrheinliga der B-Junioren hat der 1. FC Kleve nach zuvor fünf Niederlagen in Serie endlich wieder einen Sieg gefeiert. Im Heimspiel gegen Ratingen 04/19 behielt der Klever Nachwuchs dank Toren von Leonard Egen (53.), Oliwier Korona (71.) und Inricke Chejou (75.) mit 3:2 (0:1) die Oberhand. Die Gäste hatten in der 40. und 77. Minute getroffen.
„Es war ein sehr temporeiches, intensives und unterhaltsames Spiel. Wir sind zufrieden mit der Leistung. Die Jungs haben Charakter bewiesen und sich gegen einen starken Gegner für ihre gute Arbeit belohnt“, sagte FC-Trainer Niko Hegemann, dessen Schützlinge sich in der Tabelle auf Rang acht verbesserten.
Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen wahrten ihre perfekte Bilanz dank eines 5:2 (4:1)-Erfolgs über DJK TuSA Düsseldorf. Robin Roovers (7.), Robin Giezen (10., 21.) und Silja Peters (17.) brachten den Tabellenführer früh auf Kurs. Die Gäste verkürzten in der Folge auf 2:4 (24., 47.), doch Peters entschied der Partie mit einem verwandelten Foulelfmeter (50.) für den VfR. „Düsseldorf hat es uns erhebliche Probleme bereitet. Am Ende haben wir verdient gewonnen, weil wir uns gut reingekämpft und unsere Chancen genutzt haben“, sagte VfR-Coach Bart Denissen nach dem siebten Sieg im siebten Spiel.
In der Grenzlandliga der A-Junioren erreichte der neue Tabellendritte 1. FC Kleve ein 3:3 (1:2) beim Spitzenreiter GSV Moers. Nach Toren von Matteo Cagnazzo (17.), Joshua Annang (70.) und Jannes Wels (85.) wähnten sich die Gäste eigentlich bereits auf der Siegerstraße, doch der GSV, der zuvor bereits zweimal in Führung gegangen war (8., 30.), schlug in der 90. Minute noch einmal zu.
Die JSG SV Straelen / SV Veert verbesserte sich dank eines 8:2 (5:1)-Erfolgs beim Hamminkelner SV auf Rang acht. Liam Neukirch (1., 55.), Hannes Schmitz (8., 38.), Marvin Szentulat (20.), Marc Bons (32.), Robin Fleuren (49.) und Jacob Schmitz (78.) trafen für den SVS, der nur zwei Gegentore (34., 61.) kassierte.
In der Grenzlandliga der B-Junioren ließ Spitzenreiter SV Straelen auf den 5:1 (2:0)-Erfolg unter der Woche gegen den SV Sonsbeck einen 4:0 (1:0)-Auswärtssieg bei den Sportfreunden Lowick folgen. Dreierpacker Fynn Eymael (40., 73., 76.) und Jona Mohr (72.) erzielten die Treffer. Der 1. FC Kleve, der sich am Mittwoch noch mit 2:1 (0:0) gegen die JSG Borussia Bocholt/Vardingholt/Barlo durchgesetzt hatte, verlor am Sonntag mit 0:3 (0:1) beim SV Krechting. Die Gegentreffer fielen in der 32., 70. und 77. Minute.
Die JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen gewann ihr Auswärtsspiel beim SV Sonsbeck mit 5:1 (3:0). Faraz Sultani (4., 11.), Gustavo Schramm (21.) und Iljas Kellner (78., 80.+2) waren die Torschützen für den Tabellensechsten, der in der 75. Minute das zwischenzeitliche 1:3 kassiert hatte.
Siegfried Materborn verlor auf heimischem Rasen in der Klever Oberstadt mit 0:2 (0:2) gegen den SV Budberg und rutschte in der Tabelle auf Rang neun ab. Zwei Treffer in Durchgang eins (3., 32.) entschieden die Partie.
In der C-Junioren-Grenzlandliga musste der 1. FC Kleve die Tabellenführung nach einem 2:2 (2:1) im Heimspiel gegen die Sportfreunde Lowick abgeben. Lukas Rehfeldt (5.) und Rohat Sevim (12.) sorgten früh für einen Zwei-Tore-Vorsprung, doch die Gäste aus Bocholt glichen in der Folge noch aus (29., 43.).
Siegfried Materborn kletterte mit einem 7:2 (3:1)-Erfolg im Heimspiel gegen den Hamminkelner SV auf Rang zehn. Aaron van Amstel (13.), Franciszek Tur (32., 35.+4), Daniah Hassan (40.), Abdul Jalloh (44.) und Glynn Ngesang (48.) trafen für die Materborner. Ein weiterer Treffer fiel in der 68. Minute. Die Gäste aus Hamminkeln glichen zwischenzeitlich aus (22.) und verkürzten auf 2:6 (56.).