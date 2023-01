Nachwuchs der TSG Backnang gewinnt Turnier U-10-Fußballer nutzen Heimvorteil.

Ein zweites Mal waren U-10-Teams dran, der Gastgeber gewann das Finale gegen die Spvgg Besigheim mit 7:6 nach Neunmeterschießen. Platz drei belegte die SGM Freiberg-Pleidelsheim mit dem 1:0 gegen die SGM Erbstetten/ Nellmersbach. In der U 11 schied die TSG Backnang wie weitere Teams aus der Region schon in der Vorrunde aus. Erster wurde die SG Dornstetten durch ein 4:1 im Finale gegen den VfL Herrenberg. Rang drei eroberte der TuS Freiberg mit dem 3:2 vom Punkt gegen den FV Löchgau. Weitere Turniere folgen in der Katharinenplaisirhalle heute, am Freitag und am Samstag jeweils ab 9 Uhr.