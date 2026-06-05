Nachwuchs bleibt an Bord

– Foto: Angelo Wiesner

Der FSV Dörnberg setzt auch in der Kreisoberliga konsequent auf Perspektive. Wie die Habichtswälder in ihren sozialen Medien mitteilten, bleiben Maximilian Penker, Maxim Schmidt und Justin Reitz dem KOL-Team auch in Zukunft erhalten. Der Verein spricht von drei „jungen und talentierten Spielern“ – und sendet damit das Signal, dass der Unterbau nicht nur verwalten, sondern entwickeln soll.

Maximilian Penker war erst im vergangenen Sommer nach einer Fußballpause zum FSV gestoßen. Nach Vereinsangaben zeigt er seitdem Woche für Woche, wie weit man mit Trainingsfleiß und Engagement kommen kann. In seinen bisherigen Einsätzen habe Penker vor allem durch Übersicht und einen starken ersten Kontakt überzeugt – Fähigkeiten, die gerade im Männerbereich oft den Unterschied zwischen „mitlaufen“ und „gestalten“ markieren.

Ähnlich klar fällt das Zwischenfazit bei Maxim Schmidt aus, der aus der Jugend des TSV Vellmar nach Dörnberg wechselte und seine erste komplette Herren-Saison absolviert. In 16 Spielen für die Kreisoberliga-Mannschaft und die SG sammelte er laut Verein bereits sechs Scorerpunkte. Gelobt werden insbesondere seine klugen Pässe und sein Gespür für „entscheidende Momente“ – Hinweise auf einen Spieler, der nicht nur arbeitet, sondern mitdenkt.