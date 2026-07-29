Nachwuchs als Erfolgsrezept bei der SSG Einhausen

Die SSG Einhausen will auch in Zukunft auf die Jugend setzten. – Foto: Eric Deißenroth (Archiv)

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.

Simon Winkler, Sportlicher Leiter der SSG Einhausen, hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.