Nachwuchs als Erfolgsrezept bei der SSG Einhausen

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.
Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?
"Wir sind zufrieden mit der vergangenen Saison. Die erste Mannschaft hat unser Ziel mit einem einstelligen Tabellenplatz erreicht. Mit einer höheren Trainingsbeteiligung wäre noch eine bessere Platzierung möglich gewesen. Unsere zweite Mannschaft hat die Meisterschaft geholt und ist verdient in die Kreisliga B aufgestiegen."
Welche sportlichen oder organisatorischen Entwicklungen gibt es aktuell im Verein?
"In den letzten Jahren hat der Verein sehr viel in die Jugend investiert. Im letzten Sommer sind einige talentierte Spieler aus der A-Jugend in den Seniorenbereich gewechselt. Das ist auch ein Grund für das positive Abschneiden beider Seniorenmannschaften. Dies soll auch in den nächsten Jahren fortgesetzt werden."
Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader?
"Zugänge:
Abgänge:
Wie ist die Stimmung rund um die Mannschaften und den Verein?
"Die Stimmung im Verein ist gut. Unsere zweite Mannschaft spielt seit zwei Jahrzehnten wieder in der Kreisliga B. Natürlich schmerzt uns der ein oder andere Abgang bei der ersten Mannschaft. Aber wenn Vereine aus höheren Ligen anklopfen, ist es schwierig die Spieler zu halten. Wir müssen sowas akzeptieren und sehen es als Lob für unsere Arbeit an."
Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?
"Die erste Mannschaft möchte wieder eine ruhige Saison spielen. Dafür ist ein guter Start in die neue Saison wichtig. Wenn die Jungs eine hohe Trainingsbeteiligung aufzeigen und wir vom Verletzungspech verschont bleiben, könnte eine Platzierung unter den Top 6 möglich sein.
Nach dem Aufstieg der zweiten Mannschaft streben wir erstmal den Klassenerhalt an. Alles andere wäre fahrlässig. In den nächsten Jahren wollen wir uns in der Kreisliga B etablieren."
Gibt es sonstige Neuigkeiten, Projekte oder Ereignisse, die ihr gerne mit der FuPa-Community teilen möchtet?
"Im Juni 2026 wurde ein neuer Vorstand gewählt. Außerdem konnten wir andere wichtige Posten im Verein neu besetzen. Somit sind wir für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Den ausführlichen Bericht findet ihr auf unserer Instagram Seite."
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Ihr wollt mit eurem Verein auch beim FuPa-Sommercheck mitmachen?
Dann beantwortet einfach unsere Sommercheck-Fragen und schickt eure Antworten per E-Mail an fupa@vrm.de. Bitte gebt dabei auch an, wer die Fragen beantwortet hat und welche Funktion die Person im Verein ausübt. Gerne könnt ihr uns auch passendes Fotomaterial von Spielern, Mannschaften, Vereinsfeiern etc. zuschicken. Wir freuen uns auf eure Neuigkeiten!