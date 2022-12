Nachwirkungen der Corona-Regelungen: Sechs von 17 Mannschaften steigen aus U19-Bundesliga ab Auch in U17-Bundesliga sechs Absteiger

In den Junioren-Bayern und Landesligen rollt der Ball immer noch - verstehen muss man das nicht unbedingt. Corona hat zweifellos im Jugendfußball Spuren hinterlassen.

Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass es nicht einfacher geworden ist, die Jugendlichen bei der Stange zu halten. Auch die Organisation des Spielbetriebs war eine Herkulesaufgabe. Zum Teil musste die Quotientenregelung angewendet werden – über Auf- und Abstiege entscheiden, Ligen mussten gesplittet werden. Corona ist zwar mittlerweile kein (relevantes) Thema mehr, dennoch sind die Leistungsklassen durch den vermehrten Aufstieg, der den Klubs in der Pandemie-Zeit ermöglicht wurde, zu prall gefüllt und deshalb müssen die Ligen durch eine verschärfte Abstiegsregelung wieder verschlankt werden.

Aus der U19- und U17-Bundesliga Süd/Südwest müssen beispielsweise sechs von 17 Teams in den sauren Abstiegsapfel beißen. Die Zahl der bayerischen Absteiger ist maßgebend dafür, wie viele Absteiger es in der Bayernliga und den beiden Landesligen geben wird. In den U19-Landesligen Nord und Süd sind jeweils fünf Absteiger – beide Staffeln sind jeweils mit 15 Teams besetzt - vorgesehen. Unter Umständen - wenn es aus der Bundesliga mehrere Absteiger aus Bayern gibt – kann es sogar sechs Vereine treffen.