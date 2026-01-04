Nachtturnier vor Dreikönigstag

– Foto: Sebastian Harbke

Kurz vor Mitternacht gibt es am Montag einen neuen Sieger beim REWE Ströhmann Cup des FVS Sulzfeld. Dort macht der Sinsheimer Aktivenfußball seinen zweiten vor vier Halts diesen Winter und dafür haben die Vereinsverantwortlichen die Ravensburghalle bestens präpariert.

Am Abend vor dem Dreikönigstag ist es soweit. Los geht’s um 16.45 Uhr, es ist somit ein Mitternachtsturnier, das zu später Stunde seinen Sieger küren wird. "Letztes Jahr stieg das Finale um 22 Uhr", sagt Michael Diefenbacher. Der Sportlicher Leiters des FVS darf seine Hoffnungen aus dem Vorfeld als erfüllt abhaken. "Wenn wir zwischen zehn und fünfzehn Meldungen rauskommen, wäre das top", sagte er während der Planungsphase. Nun sind es 15 Teams geworden, die um den Turniersieg spielen. Das macht drei Gruppen zu je fünf Mannschaften. Die beiden Erstplatzierten kommen jeweils direkt ins Viertelfinale sowie die beiden besten Gruppendritten. Die Sulzfelder haben mit ihrer eigenen kleinen Hallenserie am 28. und 29. Dezember begonnen, mit den Gerümpelturnieren für aktive und passive Mannschaften. Jugendturniere standen ebenfalls an. "Deshalb ist es ganz praktisch, dass wir den Aufbau samt Rund-um-Bande nur einmal erledigen müssen und dann über die Schulferienzeit gleich mehrere Turniere austragen können", sagte Diefenbacher.

Das Starterfeld ist derweil so breit gefächert wie im vergangenen Jahr. Da Sulzfeld zum südlichen Zipfel des Sinsheimer Kreis gehört, kommen einige Teams aus benachbarten Fußballkreisen, die es nicht allzu weit haben. Zwei hallenbegeisterte Mannschaften sind offensichtlich der FV Nußloch und der FC Badenia St.Ilgen, die eine ordentliche Fahrtstrecke auf sich nehmen. Der FV aus der Landesliga Rhein-Neckar ist zwangsläufig als einer der großen Favoriten auf den Turniersieg zu nennen, da er das Team stellt, das auf dem großen Feld in der höchsten Liga kickt. Besonders motiviert werden die A-Jugendlichen des VfB Bretten sein, die sich mit ausschließlich erwachsenen Teams messen. Eine Partie dauert neun Minuten. Das Schöne am Budenzauber ist aber dessen Unberechenbarkeit. Wenn ein Team vier, fünf technisch versierte Kicker hat, kann auch ein A- oder B-Ligist einem Landesligisten das Leben schwer machen. Neben dem Sportlichen haben sich Organisatoren große Mühe gegeben, ein breites kulinarisches Angebot zu stellen.